Anticipazioni Il Segreto, guerra Severo e Francisca: un protagonista muore

Il Segreto anticipazioni, la guerra tra Severo e Donna Francisca genera nuovi drammi

La guerra tra Severo e Donna Francisca, nelle prossime puntate de Il Segreto, genera non pochi danni. In particolare, a perdere la vita è un personaggio che è ormai presente nella trama da diverso tempo. Il tutto accade dopo l’attentato avvenuto durante il matrimonio di Fernando e Maria Elena. La bomba all’interno della tenuta della Montenegro porta diversi problemi: Maria perde l’uso delle gambe, Matias deve affrontare un delicato intervento e Maria Elena muore. Ed è a questo punto che Francisca diventa furiosa e decide di mettere fine alla vita delle due donne che fanno parte della vita di Severo e Carmelo. Stiamo parlando chiaramente di Irene e Adela. Ritenendo il Santacruz responsabile dell’attentato, la Montenegro pensa a un piano per farlo soffrire. La dark lady di Puente Viejo rivela a Mauricio di essere pronta a vendicarsi. La tragedia avviene proprio quanto Francisca chiede al suo capomastro di sabotare l’auto che Irene e Adela utilizzeranno per spostarsi da Puente Viejo. Raimundo, intanto, tenta inutilmente di far ragionare la moglie.

Anticipazioni Il Segreto, Donna Francisca pronta a uccidere Irene e Adela

Per evitare che un giorno i sospetti finiscano su di lei, Donna Francisca ha un atteggiamento positivo nei confronti di Irene e Adela. Infatti, la Montenegro permette loro di far visitare a Maria. Non solo, Mauricio si rifiuta di commettere un gesto così estremo, poiché nell’auto si troverà anche il piccolo Carmelito. Neppure Donna Francisca ha intenzione di far del male al bambino, tanto che organizza una festa per i più piccoli alla Villa. In questo modo, la dark lady di Puente Viejo è sicura di poter portare a termine il suo piano, vendicandosi contro Severo per l’attentato subito. Ma ecco che Mauricio, proprio all’ultimo minuto, decide di non sabotare l’auto di Irene e Adela.

Anticipazione Il Segreto, Adela muore: la maestra perde tragicamente la vita

Nonostante Mauricio si sia rifiutato di portare a termine il suo compito, l’auto viene comunque sabotata da un personaggio misterioso. I sospetti non possono non cadere su Fernando! Purtroppo assisteremo, in questa circostanza, alla tragica morte di Adela! Irene riesce a salvarsi, ma la povera maestra perde la vita, lasciando Carmelo vedovo.