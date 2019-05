Anticipazioni Il Segreto: epidemia in paese, Marcela e Camelia malate

Anticipazione Il Segreto: scoppia un’epidemia a Puente Viejo, Marcela e Camelia si ammalano

Le ultime anticipazioni de Il Segreto parlano dell’epidemia che scoppia a Puente Viejo. Il piccolo paese spagnolo viene colpito dalla varicella e sono diversi gli abitanti che purtroppo si ammalano. In particolare, viene messa in pericolo la salute di Marcela e di Camelia. La giovane moglie di Matias si rende subito conto che la sua bambina è stata attaccata da questa pericolosa epidemia. Ovviamente le due vengono assistite dal dottor Zabaleta, il quale è il primo che avverte tutti i cittadini dell’arrivo della varicella a Puente Viejo. Il medico informa gli abitanti del piccolo paese dei vari rischi che potrebbero correre qualora dovessero entrare a contatto con questa epidemia. Non solo, in qualità di dottore, chiede a tutto il paese di essere informato se qualche cittadini contrae la febbre alta o presenta delle pustole in diverse zone del corpo. Il medico si dice certo del fatto che la malattia potrebbe essere più rischiosa per gli adulti.

Il Segreto anticipazioni: Marcela e Camelia contraggono la varicella, Matias preoccupato

Come previsto da Zabaleta, la varicella arriva anche a Puente Viejo. Tra le prime persone che si ammalano vi cono Marcela e Camelia. La moglie di Matias nota subito che la piccola non sta bene. Infatti, la bambina inizia ad avere la febbre molto alta. Ma non solo, anche la stessa Locandiera contrae la malattia, accusando subito la febbre alta, tanto da non riuscire ad alzarsi neppure dal letto. Consuelo ed Elsa si mostrano subito preoccupate per quanto sta accadendo a Marcela e Camelia e avvisano subito il dottor Zabaleta. Ed ecco che il medico diagnostica in entrambe la varicella. Ovviamente Matias appare subito molto preoccupato per quanto sta accadendo. Ma Marcela e la figlia non sono le uniche abitanti ad ammalarsi a Puente Viejo.

Anticipazioni Il Segreto: Elsa vuole aiutare il dottor Zabaleta

Sono diversi gli abitanti che si ammalano di varicella, tanto che è necessario allestire un intero ospedale per tenere gli ammalati isolati. In questo modo, il dottor Zabaleta vuole evitare che l’epidemia di espanda sempre di più. Elsa vuole aiutare il medico a prendersi cura degli ammalati, visto che da piccola ha già contratto la varicella. Pertanto, la Laguna non corre alcun pericolo di contrarla di nuovo. Elsa, però, teme di non essere accettata dai cittadini poiché da poco è stata accusata di aver causato l’aborto ad Antolina.