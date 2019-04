Anticipazione Il Segreto: Antolina si provoca l’aborto, la reazione di Isaac

Il Segreto anticipazioni: Antolina sempre più folle, il gesto inaspettato

Un gesto inaspettato quello di Antolina, nel corso delle prossime puntate de Il Segreto. Stando alle ultime anticipazioni, l’ex ancella è disposta a tutto pur di abortire. Il motivo? Ebbene un po’ tutti hanno iniziato a comprendere che la perfida biondina non è incinta da sei mesi, come lei stessa ritiene, bensì da tre mesi. Il figlio non è neppure di Isaac, ma di un uomo che ha incontrato fuori Puente Viejo. Infatti, allo scopo di rimanere in dolce attesa, Antolina si è recata in un paese vicino, dove ha avuto un rapporto con un altro uomo. Anche il dottor Zabaleta nota delle anomalie nel racconto della giovane. Il medico inizia, a questo punto, a insospettirsi. Per risolvere questo problema per l’ex ancella l’unica soluzione possibile è l’aborto. Ma non solo, Antolina deve anche cercare di eliminare nuovamente Elsa e così inizia a pensare a un folle piano per ottenere i suoi scopi.

Anticipazione Il Segreto: Antolina si provoca l’aborto, Elsa nei guai

Antolina è nei guai, l’aborto risulta l’unica soluzione valida per risolvere il problema. E mentre nelle puntate in onda in Spagna sta cercando di eliminare Elsa con la forza, ecco che su Canale 5 assisteremo a un altro folle piano. L’ex ancella attira vicino a un dirupo la Laguna e dopo averle afferrato le mani inizia a simulare un’aggressione. I presenti, da lontano, vedono le mani di Elsa spingere Antolina dal dirupo. La perfida biondina fa in modo che tutti siano convinti che a spingerla sia stata proprio la Laguna. In realtà, l’ex ancella si getta da sola. In questo modo, cerca, non solo di far passare Elsa per una persona cattiva, ma anche di liberarsi del bambino che porta in grembo. Ma vi anticipiamo che Antolina non riesce subito nell’intento. Infatti, si ritrova costretta a procurarsi l’aborto in un altro modo.

Anticipazioni Il Segreto: Isaac disprezza Elsa dopo l’aborto di Antolina

Antolina mette a rischio la sua gravidanza, ma non riesce nel suo intento. Il piano non va proprio a buon fine: riesce a scatenare l’ira di Isaac contro Elsa, ma non a uccidere il bambino che porta in grembo. Per tale motivo, si ritrova costretta a mettere in atto un altro estremo gesto. L’ex ancella si scaglia dei colpi contro il ventre fino a provocarsi un’emorragia. Non appena Isaac torna a casa scopre che sua moglie ha avuto un aborto. Non conoscendo esattamente la verità, il Guerrero accusa Elsa di aver spinto Antolina dal dirupo facendole perdere il bambino. Il falegname inizia così a disprezzare la sua ex fidanzata.