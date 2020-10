Anticipazioni Il Segreto, dov’è Raimundo? Un incendio a Puente Viejo

Il Segreto vede nuovamente protagonisti Donna Francisca e Raimundo. Ma dove si trova l’Ulloa? La Montenegro è da poco uscita allo scoperto a Puente Viejo. La dark lady ha deciso di tornare ufficialmente nel paesino spagnolo, dopo vari anni di assenza. Ha avuto così l’opportunità di rivedere anche il suo ex capomastro, Mauricio. Ed ecco che ora inizia a mettersi alla ricerca di indizi che possano aiutarla a scoprire dove si trova Raimundo. Matias dimostra di essere davvero preoccupato per il nonno, che non ha dato più sue notizie dopo la recente partenza. Ebbene le anticipazioni rivelano che Raimundo è stato rapito! L’Ulloa è partito da Puente Viejo per continuare a cercare Francisca, la quale era inconsapevole di quanto stava accadendo. Dietro al rapimento dell’ex locandiere c’è Donna Eulalia. Il pubblico di Canale 5 ha potuto rivedere, in scene molto brevi, la Castro, che ha come obbiettivo quello di vendicarsi contro Donna Francisca. Ma perché prova questo odio nei confronti della Montenegro? Diversi anni fa, la dark lady di Puente Viejo permise a Cristobal Garrigues di rinchiudere Eulalia in una clinica psichiatrica. Francisca si recò nella struttura per andare a trovare la zia, ma questo non bastò per placare la rabbia di quest’ultima!

Il Segreto anticipazioni, dov’è Raimundo? L’Ulloa è stato rapito, zia Eulalia pronta a vendicarsi contro Donna Francisca

Donna Francisca si rende conto che Isabel le ha sempre mentito, poiché ha sempre sostenuto di non aver mai incontrato Raimundo. La rivelazione di Matias e Marcela, i quali sono preoccupati per la vita dell’Ulloa, permette alla Montenegro di arrivare a questa realtà. Il pubblico vedrà Francisca affrontare finalmente la Marchesa, che è costretta a rivelarle la verità! In particolare, Isabel si giustifica affermando di averle mentito con il solo scopo di non far saltare il loro piano. Secondo la Marchesa, se Francisca avesse saputo la verità su Raimundo sarebbe immediatamente uscita allo scoperto. Per tale motivo, la Montenegro crede a questa giustificazione. Intanto, però, la vita dell’Ulloa è seriamente in pericolo! Le anticipazioni rivelano che zia Eulalia tiene prigioniero Raimundo per torturarlo e ferire così Francisca. Oltre ciò, la Castro colpisce la sua nemica, incendiandole le sue proprietà! Questo incendio causa problemi anche ad altri abitanti del posto, come Matias, Marcela e Camelia!

Donna Francisca cerca Raimundo, Il Segreto anticipazioni: la vendetta di zia Eulalia

Zia Eulalia elabora un piano ben preciso per dividere per sempre Donna Francisca e Raimundo. Le sue intenzioni non sono buone e la sua alleanza con il tenente Campuzano è davvero pericolosa! Intanto, la Montenegro non sospetta che l’Ulloa sia stato rapito. Non solo, la dark lady di Puente Viejo non è neanche a conoscenza del ritorno di zia Eulalia. Donna Francisca continua le sue ricerche, fino a che non arriva alla verità! Le anticipazioni rivelano che Raimundo riesce a fuggire dal nascondiglio, ma non tutto va per il meglio!