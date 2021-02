Anticipazioni Il Segreto domenica 7 marzo: Rosa pronta a eliminare Marta

Il Segreto torna in onda con una nuova puntata domenica 7 marzo 2021, alle ore 14.15. Con un unico appuntamento settimanale, la soap opera spagnola ambientata a Puente Viejo sta giungendo al termine anche in Italia. Infatti, manca davvero poco: il pubblico di Canale 5 tra qualche settimana assisterà al gran finale. Ma quali sono le anticipazioni della prossima puntata? Adolfo e Ramon hanno dato vita a uno scontro fisico violento, a causa della tensione che si è creata dopo la notizia sulla gravidanza di Marta. I dubbi su chi sia il vero padre del bambino continua a generare forti discussioni. I due litiganti vengono fermati dalle loro rispettive moglie e Manuela. Dopo quanto accaduto, Don Ignacio perde la pazienza e cerca da entrambi i generi delle spiegazioni. Nessuno, però, apre bocca sulla questione.

Donna Begona tenta di consolare Rosa, a cui consiglia di fare di tutto per riprendere in mano la sua vita. Sebbene tenti di mantenere la sua famiglia unita e serena, la signora Solozabal invoglia la figlia a eliminare l’ostacolo che le sta impedendo di essere felice. Rosa sembra pronta a mettere in atto i consigli della madre e minaccia Mart! Intanto, Ramon appare sempre più freddo e violento con la moglie. Nessuno, però, intende rivelare qual è il motivo per cui si è creata questa situazione. Urrutia torna finalmente in libertà, attraverso l’amnistia concessa dal Governo repubblicano. Ma quando l’uomo incontra Don Ignacio dimostra di essere cambiato. In particolare, ci tiene a chiarire i loro percorsi, che da ora si dividono per sempre.

Donna Francisca accetta di far visitare Raimundo dal Dottor Clemente, il quale consiglia di effettuare delle visite specialistiche. Onesimo, sicuro di poter aiutare l’Ulloa con le sue doti da psichiatra, convince la Montenegro a permettergli di eseguire una diagnosi. Riesce come sempre a creare confusione all’interno dell’emporio, portando delle api che vorrebbe allevare. Hipolito cede alle richieste di Dolores e decide di raggiungere la Punta del Descalabro, con lo scopo di trovare un fiore miracoloso per guarire la piccola Belen, che soffre di coliche da giorni.

Da quando ha parlato con Jean Pierre, Maqueda risulta scomparso nel nulla. Il Capitano Huertas avvia così le ricerche del capomastro. Gli Arcangeli decidono di fare un ulteriore passo e questa volta organizzano un attacco ancora più violento di quello de La Puebla. Questa decisione arriva dopo la proposta fatta dalla Marchesa, che appare davvero pronta a tutto pur di ostacolare la Repubblica.