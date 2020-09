Anticipazioni Il Segreto dal 7 all’11 settembre: Francisca in pericolo

Le anticipazioni de Il Segreto delle puntate in onda da domenica 6 a venerdì 11 settembre 2020 annunciano nuovi colpi di scena! Manuela fa capire, attraverso alcuni sguardi, a Ignacio che deve bloccare le guardie e il Capitano, i quali vorrebbero perquisite la villa per trovare Pablo. A questo punto, il Solozabal viene a conoscenza della verità e si reca immediatamente dal figlioccio. Proprio da quest’ultimo, scopre che da tempo ha una storia d’amore con Carolina. Ora Don Ignacio deve pensare a una soluzione per salvare il ragazzo. Per evitare che Pablo venga arrestato, il padre di Rosa tratta con il Capitano Huertas, il quale accetta le motivazioni e lo accompagna a un incontro con il giudice. Il giovane, però, non riesce a sopportare l’attesa e tenta di fuggire. Fortunatamente, Carolina riesce a fermarlo in tempo. Dopo aver incontrato il giudice, Ignacio torna a casa e rivela a Pablo che deve pagare un prezzo per riavere la sua libertà e per evitare il Tribunale Militare. Insieme a Carolina, il giovane comprende che rischia la vita restando a Puente Viejo. Ormai rassegnato, Pablo è pronto a lasciare il paesino spagnolo e la sua amata. Manuela non è d’accordo con la decisione presa da Ignacio, il quale è irremovibile. Il Solozabal ha dei forti sensi di colpa, a causa di un segreto che nasconde da anni e che conosce solo Urrutia.

Il Segreto anticipazioni: Donna Francisca vuole tornare in libertà, Gunther lascia finalmente Puente Viejo

Sebbene Adolfo e Tomas siano insistenti, Isabel non permette loro di entrare nel padiglione, dove Donna Francisca ascolta in segreto la conversazione. In seguito, la Marchesa ha una discussione con la Montenegro, la quale inizia a dubitare. Nel frattempo, i telespettatori vedranno zia Eulalia e Campuzano preparare la loro trappola ai danni di Donna Francisca. La Montenegro annuncia poi di voler finalmente farsi viva a Puente Viejo, mentre Isabel riceve una telefonata positiva. Gunther sembra non volersi arrendere, in quanto è convinto che Onesimo non sia in realtà morto. Pertanto, continua a cercarlo e a chiedere informazioni agli abitanti di Puente Viejo. Nel frattempo, Hipolito riesce a ottenere da Mauricio la sala del Municipio per effettuare la veglia funebre del cugino. Gunther, però, non è ancora convinto. Grazie all’intervento del Capitano Huertas, il tedesco si convince che Onesimo sia morto e lascia Puente Viejo. Isabel capisce che tra suo figlio Adolfo e Marta c’è qualcosa di più di un semplice rapporto tra cognati e approva la loro eventuale relazione.

Anticipazioni Il Segreto: Matias riesce a fermare il piano di Alicia e Damian

Alicia e Damian iniziano ad avere degli incontri senza la presenza di Matias. La ragazza decide di mettere in atto un nuovo piano, che prevede il rapimento di Don Ignacio. Marta affronta poi Damian, mettendolo al suo posto dopo essere stata derisa di fronte a tutti gli operai della fabbrica. Matias inizia a sospettare che i due suoi amici stiano tramando qualcosa e si confida con Marcela. Dopo essere venuta a conoscenza dell’azione di Pablo, Alicia si schiera contro di lui e dalla parte dei repubblicani. Dopo di che, perfeziona con Damian il piano per rapire Adolfo e Tomas. Matias scopre che la Urrutia ha mentito e decide di scoprire cosa sta nascondendo. Il giovane Castaneda riesce a scoprire la verità e impedisce il rapimento dei due figli della Marchesa, rimettendo finalmente al loro posto Alicia e Damian. I due, però, non hanno intenzione di seguire più le regole di Matias.