Anticipazioni Il Segreto dal 30 dicembre al 3 gennaio: un altro funerale

Il Segreto anticipazioni prossima settimana: Fernando uccide Esteban, i sospetti di Francisca, Raimundo e Mauricio

Nel corso della prossima settimana, la trama de Il Segreto vede Donna Francisca e Mauricio convinti che Esteban Fraile non sia il responsabile dell’attentato che ha ucciso Adela. I due, però, attendono di assistere alla prima mossa di Carmelo. Fernando scopre che la Montenegro e il suo capomastro stanno vigilando sul sindaco di Belmonte. Il Mesia gioca d’anticipo e fa sapere al Leal che è stato proprio Esteban a uccidere Adela e a causare l’attentato durante il suo matrimonio con Maria Elena. Fernando propone, a questo punto, al sindaco di allearsi e affrontare Fraile. Non solo, il Mesia consiglia al Leal di presentarsi armato all’incontro e dà lo stesso consiglio a Esteban. Quest’ultimo riesce, durante lo scontro, a sparare Carmelo. Prima di prestare soccorso al sindaco di Puente Viejo, Fernando uccide Esteban! Durante le indagini, il sergente Cifuentes trova una nota in cui Fraile si assume le responsabilità degli attentati. Nonostante questa confessione firmata, Francisca e Raimundo non credono che sia stato Esteban a causare la morte di Adela e di Maria Elena.

Anticipazioni Puente Viejo: il funerale di Antolina, Maria ancora nelle mani di Dori

Durante il forte scontro con Isaac, Antolina cade da una grossa altezza e muore sul colpo. Matias comunica poi a tutti quanto accaduto all’ex ancella, mentre il Guerrero comprende che le condizioni di salute di Elsa sono peggiorate. Il falegname rimprovera la sua amata per non avergli rivelato prima il suo attuale stato di salute e poi avvisa il dottor Zabaleta. Al funerale di Antolina si presentano solo Marcela, Isaac e Dolores, mentre Elsa lascia Puente Viejo per qualche ora, al fine di fare delle analisi. Intanto, Dori non sopporta il fatto che Maria non si fidi delle sue cure e così inizia a pensare di lasciare il lavoro. Fernando, però, tenta di risolvere la situazione. Convinta dal Mesia, la Castaneda va alla stazione e impedisce all’infermiera di andare via. Il sorriso enigmatico della donna ci dà una conferma sui suoi loschi piani.

Spoiler Il Segreto prossima settimana: Prudencio ancora deluso da Lola

Prudencio sente di essere stato tradito da Matias e Marcela, i quali hanno scelto di assumere Lola alla locanda. Il Castaneda, però, risponde all’accusa dichiarando di essere convinto che l’Ortega è una persona abbastanza infantile. Intanto, Francisca insinua che la ragazza sia un’assassina, ma Prudencio non riesce a credere a questa versione. A questo punto, Don Berengario consiglia l’Ortega di parlarne con Lola.