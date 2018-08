Anticipazioni Il Segreto dal 3 all’8 Settembre 2018: Julieta aggredita

Il Segreto anticipazioni prossima settimana: Julieta aggredita da Don Ignacio, Prudencio in pericolo

La trama de Il Segreto sa sempre come tenerci con il fiato sospeso. Il padre di Julieta mostra a tutti la sua vera indole. Il cattivissimo Don Ignacio ha infatti paura che Consuelo possa raccontare tutta la verità e per questo costringe sua figlia a lasciare Puente Viejo. La fanciulla fa le valigie, ma l’auto con cui viaggiano si rompe lungo la strada. L’ultimo arrivato della soap opera spagnola e la dolce Uriarte sostano in un piccolo paesino e qui vengono a galla tutte le reali intenzioni dell’uomo Ignacio rinchiude la donna in una specie di casale ed è pronto ad aggredirla. Intanto, Prudencio e Saul si rendono conto che la ragazza sta correndo un grosso pericolo e per questo uniscono le loro forse per ritrovarla. Durante la corsa verso Julieta, Prudencio cade in un burrone e suo fratello resta sconvolto nel pensare che sia morto. Alla fine, Julieta viene salvata da Saul e anche l’altro Ortega sopravvive e viene riportato sano e salvo dalla Montenegro.

Anticipazioni Il Segreto: Severo vicino alla condanna a morte

Nicolas è molto preoccupato per il suo amico Severo. Il momento del processo di Santacruz è ormai arrivato e il vedovo della dolce Mariana cerca in tutti i modi di avere Francisca Montenegro come testimone. Alla fine, il giudice scelto per la sentenza viene sospeso e tutti attendono di scoprire cosa ha scelto di fare il nuovo magistrato. Il marito di Candela si salverà? Dolores comprende di essere super innamorata di Tiburcio e per questo chiede la sua mano. Hipolito non prende bene la notizia, non vorrebbe che sua madre si risposi dopo la morte di suo padre Pedro. Gracia è incinta e non riesce a dirlo a nessuno, se non al buon Don Anselmo.

Anticipazione Il Segreto: Mauricio e Fe si rincontrano, torneranno insieme?

Fe e Mauricio vengono chiusi nell’ex pasticceria de Il Segreto da Emilia, nella speranza che passando un po’ di tempo insieme riescano a chiarire i loro sentimenti e a fare pace una volta per tutte. In ogni caso, l’ex domestica di Francisca non pare sia disposta a tornare insieme al capomastro.