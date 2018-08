Anticipazione Il Segreto: Gracia incinta, Hipolito diventa papà

Il Segreto anticipazioni: Gracia e Hipolito diventano genitori, la grande notizia

Grandi novità in arrivo in casa Miranar. La buffa famiglia de Il Segreto sta per stravolgere la propria vita. Da quando a Puente Viejo è arrivata la notizia della morte di Pedro, Hipolito e sua madre Dolores cambiano completamente modo di vivere. In un primo momento, la pettegola del paese sembra stare molto male, finché non supera il dolore grazie a tanta forza di volontà e all’affetto dei suoi cari, in particolar modo a quello che le dimostra ogni giorno il buon Tiburcio. A far superare il lutto per la loro grande perdita ci pensa anche la bella Gracia. La Hermosa ha infatti un’ottima notizia da dare a sua suocera e suo marito.

Anticipazione Il Segreto: Gracia aspetta un bambino da Hipolito

Gracia scopre di essere incinta, ma decide di non comunicarlo ai suoi cari. Mentre la moglie di Hipolito è indecisa sul da farsi, Dolores pensa al matrimonio con Tiburcio. La proprietaria dell’Emporio è infatti decisa a sposare il gentiluomo che le ha fatto perdere la testa. Dopo aver superato il dolore per la morte di Pedro, Hipolito sceglie di approvare le nozze tra sua madre e il suo nuovo compagno. Intanto, la Hermosa crede che non sia il caso di raccontare a nessuno della sua gravidanza per non distogliere l’attenzione su sua suocera e suoi preparativi della cerimonia. Don Anselmo parla con la dolce donna e la convince ha rivelare la verità alla sua famiglia.

Anticipazioni Il Segreto: Gracia rivela a Hipolito di essere incinta, la reazione

Gracia svela a suo marito Hipolito di aspettare un bambino. Il giovane resta senza parole e sviene. A quanto pare, l’uomo non è sicuro di poter essere un bravo padre per suo figlio. Intanto, Dolores inizia a preoccuparsi immediatamente per sua nuora e il sapere di diventare nonna molto presto la entusiasma.