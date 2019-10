Anticipazioni Il Segreto dal 27 ottobre al 2 novembre: Elsa vicina alla morte

Il Segreto anticipazioni prossima settimana: Elsa scopre di avere una malattia, Severo fa costruire una bomba

Le anticipazioni de Il Segreto sulla prossima settimana rivelano che Elsa viene violentemente picchiata da Rufina in carcere e il Sergente Cifuentes constata il suo decesso. Fortunatamente il dottor Zabaleta riesce a farle riprendere i sensi. Sconvolto per quanto accaduto, Isaac accusa Antolina di aver causato tutto questo. L’ex ancella fa, però, la vittima e si dichiara innocente. Il dottor Zabaleta fa una visita più approfondita a Elsa e le rivela che ha contratto una misteriosa malattia. Informato da Cifuentes sul presunto accordo tra Antolina e Rufina, Isaac discute animatamente con la moglie in piazza. A questo punto, il Guerrero decide di ricattare l’ex ancella: se non ritirerà la sua denuncia contro Elsa, lui cercherà di incastrarla per l’omicidio di Jesus. Intanto, Severo è sempre più convinto del fatto che Donna Francisca abbia acquistato tantissimo riso per frenare il mercato e impedire così alla sua azienda di rinascere. Nel frattempo, il Santacruz non riesce a saldare il debito che ha contratto con Prudencio. Quest’ultimo non sa se chiedere a Severo il denaro che gli deve, in quanto Francisca insiste affinché lo faccia. La situazione diventa più complicata quando Saul si mette in contatto con lui per chiedergli di posticipare il pagamento di almeno un anno del Santacruz. Intanto, Severo incontra con alcuni artificieri, a cui chiede di costruire una bomba. Mentendo alla Montenegro, Prudencio concede una proroga al Santacruz.

Anticipazioni Il Segreto, Fernando chiede a Maria Elena di diventa sua moglie: Francisca irritata

Fernando non sa come fare la sua proposta di matrimonio a Maria Elena. Nonostante Maria non sia d’accordo, il Mesia decide di sorprendere la sua amata con una dichiarazione d’amore di fronte a Donna Francisca e Raimundo. La Casado de Brey accetta di sposare Fernando e insieme decidono di convolare a nozze a Puente Viejo. Dopo di che, la donna sorprende il Mesia, regalandogli la tenuta La Havana, che era stata precedentemente acquistata da Maria e Roberto. I due promessi sposi, dopo il matrimonio, hanno intenzione di continuare a vivere a Puente Viejo e questa notizia irrita non poco Donna Francisca.

Il Segreto anticipazioni: la decisione di Gracia non convince Dolores, Meliton e Onesimo lottano per Saturna

Gracia è stanca di fare la mamma a tempo pieno e così chiede a Carmelo di poter tornare a svolgere il ruolo di consigliera municipale. Dolores, però, non è d’accordo e continua a farle pressioni sull’educazione che dovrebbe dare a Belen. Onesimo e Meliton combattono per conquistare Saturna, la nuova pescivendola di Puente Viejo.