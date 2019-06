Anticipazioni Il Segreto dal 24 al 28 giugno: Fernando salva i figli di Maria

Il Segreto anticipazioni prossima settimana: Fernando in fin di vita per salvare i figli di Maria

Nel corso delle puntate de Il Segreto, in onda dal 24 al 28 giugno, alla Casona viene organizzata una squadra di uomini che si metterà alla ricerca di Esperanza e Beltran, i quali risultano dispersi dopo un incidente. La situazione si complica quando vengono ritrovati i corpi senza vita dell’autista e della bambinaia. Ma Maria non ha alcuna intenzione di arrendersi e continua a sperare che i suoi figli siano ancora vivi. Fernando e Prudencio riescono a trovare una grotta, dove potrebbero appunto esserci i due bambini. Il Mesia, però, si sporge troppo e precipita da un dirupo, perdendo poi i sensi. Fernando si riprende e riesce a mettere in salvo i figli di Maria, rimasti imprigionati in una grotta. Il figlio di Olmo rischia di morire, a causa del troppo freddo e della caduta. La sua salute, dunque, è abbastanza compromessa. Donna Francisca, intanto, accoglie Esperanza e Beltran alla Villa con tanto affetto. Intanto, Fernando riesce lentamente a riprendersi e Raimundo vorrebbe assegnargli la gestione dei conti della Casona. Ovviamente la Montenegro si oppone. Il Mesia riprende conoscenza e mostra tutta la sua felicità nel vedere Maria prendersi cura di lui, ma poi scopre che Gonzalo sta tornando a Puente Viejo. Nel frattempo, Donna Francisca chiede a Maria perdono per tutto ciò che le ha fatto in passato.

Anticipazioni Il Segreto: scoppia l’epidemia della varicella, Elsa litiga con il dottor Alvaro

Elsa decide di lasciare Puente Viejo, mentre Consuelo tenta di convincerla a restare. Intanto, Marcela e la piccola Camela hanno la febbre molto alta. Dopo averle visitate, il dottor Zabaleta riconosce la varicella. Il medico mette subito al corrente Carmelo, sicuro che sia scoppiata una vera e propria epidemia e gli chiede di mettere su un ospedale da campo. Poco dopo, Elsa riesce a convincere il sindaco ad affidargli la gestione della struttura, in quanto lei ha già contratto la varicella quando era bambina. Pertanto, la Laguna non rischia di essere contagiata. Antolina non prende affatto bene questa notizia, poiché sa che la sua nemica potrà in questo modo riconquistare la fiducia dei compaesani. Elsa inizia a lavorare a fianco del dottor Alvaro. I due, però, non vanno affatto d’accordo, perché lui la ritiene responsabile dell’aborto di Antolina.

Il Segreto, Julieta pronta per il suo matrimonio: la Uriarte viene rapita

Julieta trova il suo abito da sposa tagliato in mille pezzi e inizia a pensare che non sia il caso di continuare con i preparativi del suo matrimonio con Saul. Nel frattempo, Prudencio inizia a seguire la Uriarte. Quest’ultima vuole posticipare le nozze, ma Saul e i suoi amici le consigliano di non farlo. Julieta è finalmente pronta a salire sull’altare, ma sparisce. Tutti iniziano a credere che si sia allontanata per sua decisione, ma l’Ortega comprende subito che si tratta di rapimento. I suoi dubbi si rivelano concreti, in quanto Julieta viene rinchiusa in una casa e tenta di fuggire.