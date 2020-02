Anticipazioni Il Segreto dal 23 al 28 febbraio: Fernando uccide Dori

Anticipazione Il Segreto prossima settimana: a Puente Viejo tutti cercano di fermare Fernando e Garcia Morales, ma senza successo

Le anticipazioni de Il Segreto, sulla prossima settimana, annunciano che Maria decide di continuare a ricevere le cure da Dori Vilches, sebbene sia scossa dai risultati ottenuti da Irene. La Castaneda pensa di poter controllare l’infermiera, ma poi si rende conto di essere veramente in pericolo. Intanto, Severo e Carmelo cercano di trovare un modo per capire quali siano le vere intenzioni di Fernando. Puente Viejo sta per essere sommersa, nonostante gli sforzi di Donna Francisca, Berengario e Anselmo, il quale è tornato da poco nel paesino per sostenere i suoi amici. Fernando cade poi nella trappola organizzata da Severo e Carmelo: a questo punto, si scopre che il Mesia ha un complotto con Garcia Morales, zio della defunta Maria Elena. Spronato da Irene, Anacleto scrive un articolo contro il sottosegretario, il quale non reagisce affatto bene a quanto sta accadendo. L’uomo, infatti, minaccia nuove ripercussioni.

Il Segreto anticipazioni italiane dal 23 al 28 febbraio: Dori Vilches cerca di uccidere Maria, Fernando arriva in tempo a La Habana e commette un omicidio

Nel frattempo, Dori narcorizza Maria e la lega a un lettino. Dopo ciò, l’infermiera minaccia la figlia di Emilia con un bisturi. Fernando, fortunatamente, torna in tempo a La Habana per mettere in salvo la Castaneda. Il Mesia fa in modo che Dori rinunci a far del male a Maria e non solo. Poco dopo, il figlio di Olmo parla da solo con la Vilches, a cui giura amore. Ed ecco che avviene un nuovo omicidio: Fernando uccide Dori, pugnalandola con lo stesso bisturi che lei voleva utilizzare su Maria! Intanto, Don Anselmo inizia ad avere dei grossi sospetti su Esther. In particolare, il prete pensa che la ragazza non sia realmente figlia di Don Berengario.

Puntate italiane Il Segreto: Don Anselmo nutre dei sospetti nei confronti di Esther, a Puente Viejo arriva la mamma della ragazza

A questo punto, Don Anselmo decide di parlare dei suoi dubbi con Berengario, il quale però non crede a questa ipotesi, visto che anni fa ha davvero avuto una relazione con Marina, la madre della giovane. Ed ecco che a Puente Viejo arriva proprio la donna, la mamma di Esther. Preoccupata che la verità possa venire ora a galla, la ragazza chiede alla madre di andarsene, ma senza successo.