Anticipazioni Il Segreto dal 23 al 27 Luglio 2018: nuovo matrimonio

Anticipazione Il Segreto prossima settimana: Francisca e Raimundo si sposano

Finalmente si torna a far festa a Il Segreto di Puente Viejo. Francisca e Raimundo coronano il proprio sogno d’amore andando sull’altare. Il buon Ulloa chiede la mano della sua amata, ma le cose non vanno come sperato. La dark-lady della soap opera spagnola rifiuta la proposta del padre di Emilia, lasciandolo ovviamente senza parole. Raimundo vivi i giorni seguenti con molto dispiacere e alla fine confessa a Don Anselmo il reale motivo del suo dispiacere. In ogni caso, l’uomo non si da per vinto e organizza in gran segreto le nozze con la Montenegro. La donna lo scopre e alla fine decide di sposarsi. Poco prima della cerimonia, la signora de La Villa si chiude nel suo ufficio e chiede ai suoi figli Soledad e Tristan un segnale per capire se stia facendo la cosa giusta.

Il Segreto anticipazioni: Julieta lascia Saul e sceglie Prudencio

Prudencio propone a Julieta di diventare la sua fidanzata e solo accettando tale proposta la vita di Saul può essere salvata. La fanciulla rifiuta di fidanzarsi con il fratello Ortega, ma poi cambia idea. La giovane donna comprende che l’unico modo per far allontanare definitivamente Saul da lei è quello di dichiarare di essersi innamorata di Prudencio. Alla fine, tra i due fratello si rompe ogni tipo di rapporto e iniziano a litigare pesantemente, arrivando anche quasi alle mani. Addirittura Raimundo Ulloa non riesce a comprendere come sia possibile che Julieta abbia cambiato idea sui suoi stessi sentimenti. In ogni caso, nessuno sa che dietro a tale novità c’è solo e soltanto la malvagia Francisca Montenegro.

Anticipazioni Il Segreto: Candela e Severo fanno pace

Candela e Severo sono sempre più disperati per la scomparsa del loro piccolo Carmelito. Venancia è sparita nel nulla e invia alla povera pasticcera una lettera in cui spiega i motivi per cui ha agito in modo così atroce nei suoi confronti. Intanto, i due coniugi fanno la pace e uniscono le forze per ritrovare il loro piccolo amato.