Anticipazioni Il Segreto dal 2 al 6 settembre: l’addio tra Fe e Mauricio

Il Segreto anticipazioni prossima settimana: Fe lascia Puente Viejo senza Mauricio

Nelle prossime puntate de Il Segreto, Roberto rifiuta la proposta fatta da Donna Francisca e Fernando, i quali gli offrono del denaro. Non solo, il cubano decide di comprare la banca della Montenegro e rivela a Maria quanto accaduto. La Castaneda appare subito sconcertata. Intanto, Mauricio non vuole fuggire con Fe e non sa come dirglielo. Raimundo chiede poi a Francisca di aiutare l’ex domestica a fuggire. La dark lady di Puente Viejo decide di non collaborare nel piano. Dopo la risposta della Montenegro, Mauricio propone a quest’ultima un patto: se aiuterà Fe a scappare, lui resterà nel paesino spagnolo. Ma per Donna Francisca arrivano i guai, poiché Raimundo scopre che ha tentato di corrompere Roberto con del denaro e si scaglia contro di lei. Fe, durante il ricevimento organizzato alla bottega, può salutare i suoi amici prima della partenza. Intanto, Prudencio comunica alla Montenegro che presto lascerà la Casona. Le anticipazioni annunciano che vedremo Fe lasciare Puente Viejo senza Mauricio. Infatti, l’addio tra i due è abbastanza straziante.

Anticipazioni Il Segreto dal 2 al 6 settembre: Elsa si fida di Alvaro, Antolina cerca la verità

Alvaro rivela a Elsa che Chiara, la sua fidanzata, è morta suicida. I genitori della ragazza, però, avrebbero evitato di dichiarare le reali motivazioni del decesso, al fine di seppellirla in una terra consacrata. La Laguna si fida delle spiegazioni date dal medico e non dà alcuna importanza alle indagini di Isaac. Nel frattempo, Antolina chiede al marito di impegnarsi affinché il loro matrimonio funzioni. L’uomo, però, continua a pensare a Elsa. Dopo l’ennesimo rifiuto del Guerrero, l’ex ancella affronta Alvaro e lo informa di aver capito che anche lui nasconde qualcosa. La Laguna, parlando con Consuelo, ammette di non essere innamorata del medico, ma non esclude di iniziare una relazione con lui.

Il Segreto anticipazioni puntate italiane: Don Berengario confessa a Don Anselmo quanto accaduto ai Molero

Don Berengario promette a Carmelo e Julieta che continuerà a mantenere il segreto legato agli omicidi dei Molero. Saul chiede aiuto a Prudencio per capire cosa sia successo realmente a Julieta. Intanto, Adela e Severo spingono il Leal a raccontare cosa lo sta turbando. Il sindaco confessa poi alla moglie e ai due loro amici quanto accaduto nel bosco a Eustaquio e Lamberto. Il Santacruz ribadisce, a questo punto, all’amico che potrà sempre contare su di lui. Ed ecco che, a causa dei forti sensi di colpa, Don Berengario usa il sacramento della confessione per rivelare a Don Anselmo la verità sui Molero. Il confessore, però, era già a conoscenza della situazione.