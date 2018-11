Anticipazioni Il Segreto dal 19 al 23 novembre: Fe pronta a uccidere Pérez

Il Segreto anticipazioni prossima settimana: Pérez De Ayala provoca tutti gli abitanti di Puente Viejo, Fe reagisce ma viene fermata in tempo

Le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana rivelano che Pérez De Ayala torna a Puente Viejo in abiti civili, gettando sempre più nello sconforto gli abitanti. Il generale ha intenzione di provocare tutti loro per spingerli a reagire. In questo modo, sarà obbligato a difendersi e a mettere finalmente in atto la sua vendetta. Emilia non ha alcuna reazione di fronte al ritorno di Pérez. Questo suo atteggiamento fa, però, preoccupare Adela, Marcela e Alfonso. La Ulloa non manifesta alcun timore di fronte al generale. Nel frattempo, quest’ultimo entra nella bottega di Fe e inizia a provocarla. L’ex domestica di Donna Francisca è pronta a eliminare una volta per tutte il generale. La donna impugna, infatti, il fucile che le ha dato Mauricio, ma Tiburcio la ferma in tempo. In seguito, il generale aggredisce fisicamente Mauricio. Pérez fa intendere al capomastro che Nazaria è morta. Poco prima, Godoy aveva ricevuto notizie sulla scomparsa della moglie.

Anticipazione Il Segreto: Alfonso cerca di riconquistare Emilia, Carmelo aiuta Saul e Julieta

Mentre Alfonso cerca di riconquistare Emilia, ogni tentativo però risulta inutile, Saul riesce finalmente a far visita a Julieta in carcere. Inoltre, grazie alle donazioni fatte dagli altri cittadini di Puente Viejo, può chiamare un avvocato per la sua amata. Prudencio propone in seguito alla Uriarte di farsi aiutare. Ma la giovane ovviamente rifiuta. Presto aiuta l’aiuto di Carmelo, il quale consegna a Saul la somma di denaro necessaria per dare la libertà a Julieta su cauzione. Intanto, il sindaco consiglia Severo di riavvicinarsi a Irene, a cui dovrebbe chiedere scusa.

Anticipazioni Il Segreto: Donna Francisca scomparsa, Raimundo riceve una sua lettera

Donna Francisca continua a restare nascosta e manda una lettera a Raimundo, attraverso le quali gli dà delle istruzioni. Il generale vuole sapere dove si trova la Montenegro. L’Ulloa non si lascia intimorire e conferma di non sapere la posizione della moglie. Finalmente Donna Francisca accetta di incontrare Raimundo. Nel frattempo, dopo il fallimento della loro iniziativa, Onesimo e Hipolito decidono di creare un album di figurine sulla famiglia Miranar.