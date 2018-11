Anticipazione Il Segreto: che fine ha fatto Nazaria, la moglie di Mauricio?

Il Segreto anticipazioni: dove si trova Nazaria? La moglie di Mauricio scomparsa nel nulla

Dove si trova Nazaria? Che fine ha fatto la moglie di Mauricio? Queste sono le domande che in molti di voi si staranno facendo durante queste ultime puntate de Il Segreto. Sembra proprio che la povera donna sia uscita completamente di scena e il tutto a causa dell’arrivo di Pérez De Ayala. Il generale non ha portato a Puente Viejo pace, anzi sta creando panico tra tutti i personaggi. In particolar modo, l’abbiamo visto prendersela duramente con Fe. Quest’ultima sappiamo bene che ha aiutato Emilia e Alfonso a far fuggire Nicolas. Il piano prevedeva che la domestica, con il suo furgone, coprisse Raimundo. Infatti, è stato proprio l’Ulloa a trasferire l’Ortuno lontano da Puente Viejo. Inizialmente i soldati di Pérez erano convinto che Fe avesse traportato il fotografo attraverso il suo furgone, il quale è stato anche perquisito. L’ira del generale ha riversato la sua ira sulla Perez, facendo credere a tutti che lei fosse la colpevole della sparizione di Nazaria.

Anticipazione Il Segreto: Nazaria vittima della vendetta di Pérez De Ayala

In realtà, Fe non c’entra nulla con l’improvvisa scomparsa della moglie di Mauricio. Il generale ha fatto credere a tutti che la domestica avesse a che fare con la sparizione di Nazaria. Ricordiamo che la Perez voleva un confronto con la donna. Proprio in questa circostanza la moglie di Mauricio è scomparsa nel nulla. Così, il generale ha inscenato il suicidio di Fe, salvata in tempo da Mauricio. Lo scopo di Pérez era quello di far credere a tutti che la domestica si sentisse talmente in colpa per aver fatto sparire Nazaria da togliersi la vita. In realtà, non si scoprirà mai che fine ha fatto la moglie del capomastro. Di lei non si hanno più notizie e tutto porta a pensa che sia stata crudelmente uccisa dal generale.

Anticipazioni Il Segreto: Emilia e Alfonso imprigionati da Pérez De Ayala

È ormai chiaro che la scomparsa di Nazaria dipenda dalla vendetta del generale, disposto a tutto pur di scoprire dove si trova Nicolas. Pérez De Ayala, intanto, continua a tenere imprigionati Emilia e Alfonso. Vi anticipiamo, però, che i due coniugi Castaneda riescono finalmente a fuggire dalle grinfie del generale.