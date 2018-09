Anticipazioni Il Segreto dal 17 al 22 Settembre 2018: Julieta si sposa

Il Segreto anticipazioni prossima settimana: Julieta e Prudencio si sposano

La prossima settimana a Il Segreto ne vedremo delle belle. Partiamo dal triangolo amoroso nato a La Villa. Julieta sta male per la vicinanza tra Saul e la bella Laura. A quanto pare, il fratello Ortega ha deciso di mantenere la promessa data al suo caro e per questo non ha più intenzione di riavvicinarsi alla bella Uriarte. Quest’ultima è però ancora molto gelosa e chiede spiegazioni all’uomo. Nel frattempo, Prudencio è felice per l’atteggiamento di suo fratello e convince la nipote di Consuelo a sposarlo entro quindici giorni. A grande sorpresa, il signorino chiede a suo fratello Saul di accompagnare la sua futura moglie all’altare. Tutto ciò crea molto imbarazzo e disagio. Anche Emilia Ulloa si mostra un po’ preoccupata per le imminenti nozze.

Anticipazione Il Segreto: Alfonso e Nicolas pensano alla morte di Mariana

Alfonso e Nicolas sono molto preoccupati e continuano a pensare alla morte di Mariana e al suo assassino. A quanto pare, potrebbe essere riaperto il processo contro l’uomo che pare averla uccisa senza pietà. Mentre il povero vedovo si dispera e rivela di essere pronto a tutto pur di vedere il colpevole tornare a marcire in carcere, il buon Castaneda chiede supporto al suo lontano fratello Ramiro. Quest’ultimo decide così di supportare la sua famiglia inviando un fucile a Puente Viejo. In tutto ciò, Emilia e Alfonso sono in ansia anche per la loro amata Maria, Gonzalo, Esperanza e Beltran. Da Cuba non arrivano affatto buone notizie. La famiglia Castaneda decide di partire, ma la nave non parte.

Anticipazioni Il Segreto: Severo e Carmelo ancora in cerca di Carmelito

Severo e Carmelo sono ancora sulle tracce del piccolo Carmelito. I due partono per Madrid per capire a che punto siano le ricerche del bambino. A quanto pare, non ci sono ancora notizie. Intanto, a Puente Viejo arriva Irene. La nuova arrivata de Il Segreto è una giornalista interessata al caso del figlio di Santacruz.