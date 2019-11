Anticipazioni Il Segreto dal 17 al 22 novembre: una condanna a morte

Il Segreto anticipazioni prossima settimana: Donna Francisca pronta ad agire contro Severo, Maria sempre più addolorata

Nel corso delle puntate de Il Segreto in onda prossima settimana, Donna Francisca non ha le prove che andrebbero a confermare la colpevolezza di Severo nell’attentato, ma sentenzia comunque la condanna a morte dell’uomo. La Montenegro chiede, a questo punto, aiuto a Mauricio per portare a termine il suo piano. Raimundo non è per nulla d’accordo con le intenzioni della moglie e cerca di convincerla a non farsi giustizia da sola. La situazione di Severo diventa sempre più complicata, in quanto sui resti della bomba esplosa durante le nozze di Fernando e Maria Elena vengono trovate delle impronte digitali. Intanto, Maria non riesce ad accettare il fatto di essere rimasta paralizzata. Donna Francisca è sempre più sicura di voler andare in onda nella sua guerra contro il Santacruz e chiede a Mauricio di procurarle un’impronta digitale dell’uomo. Il capomastro, peòr, sembra non voler agire contro Severo ingiustamente. Nel frattempo, Raimundo è convinto che il marito di Irene sia innocente e presto viene anche dimostrato che l’impronta digitale rilevata sugli esplosivi non è la sua. Maria è sempre più addolorata per la sua invalidità e Fernando sceglie di starle vicino. Il Mesia le racconta il periodo in cui è stato costretto a vivere sulla sedie a rotelle. Non solo, si dice anche certo del fatto che la Castaneda tornerà a camminare e le consiglia di chiedere un parere a un medico esperto. Donna Francisca è ora pronta ad agire contro Severo e ne parla con Mauricio.

Anticipazione Il Segreto: Isaac accetta i soldi di Antolina, Prudencio bacia Lola

Antolina offre a Isaac 1200 pesetas che in precedenza gli aveva estorto. Questo denaro potrà aiutare Elsa a pagare il delicato intervento al cuore. Il Guerrero, però, teme che l’ex ancella abbia un secondo fine e non sa se accettare. Alla fine, il falegname accetta i soldi della moglie, sebbene non si fidi di lei. Dopo di che, pensa di chiedere un prestito a Prudencio per raggiungere la cifra richiesta per l’operazione di Elsa. Anche quest’ultima si ritrova costretta ad accettare il denaro offerto dalla sua ex ancella. Intanto, Prudencio non riesce più a nascondere l’attrazione che prova nei confronti di Lola, tanto che si dichiara. Tra i due scatta pure un bel bacio appassionato.

Il Segreto anticipazioni: Saturna lascia Puente Viejo, Dolores furiosa con Hipolito e Gracia

Onesimo e Meliton continuano a discutere per Saturna, che intanto continua ad approfittarsi della situazione per vendere il pesce. Dolores, invece, non va d’accordo con Gracia e Hipolito sull’educazione della piccola Belen. Con grande sorpresa, Saturna lascia Puente Viejo con un altro uomo, di cui si è innamorata, ovvero Mario. Di fronte a questa improvvisa partenza, sia Onesimo che Meliton si mostrano dispiaciuti.