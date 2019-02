Anticipazioni Il Segreto dal 10 al 15 febbraio: Julieta vuole uccidere Prudencio

Il Segreto anticipazioni prossima settimana: Julieta scopre la verità, Elsa decide di restare a Puente Viejo

Le anticipazioni de Il Segreto sulla prossima settimana rivelano che Fernando rivela a Julieta di poter trovare le prove su colui che ha ucciso Saul. Attraverso la pista suggerita dal Mesia, la Uriarte riesce a trovare la pistola che ha messo fine alla vita del suo amato tra le cose di Prudencio. Intanto, Raimundo sparisce nel nulla. La nipote di Consuelo non prende molto bene quanto scoperto ed è disperata all’idea che il marito possa essere il colpevole dell’omicidio di Saul. In attesa di scoprire altri dettagli, punta la pistola contro Fernando, a cui gli chiede se è sincero oppure se le ha mentito. Julieta si convince finalmente della colpevolezza di Prudencio e decide di vendicarsi. La giovane ha intenzione di far cadere in trappola suo marito per ucciderlo. Mauricio chiede aiuto all’Ortega, al fine di scoprire se Fernando abbia delle informazioni su dove si trova Raimundo. Isaac cerca di giustificarsi in tutti i modi con Elsa per la notte insieme ad Antolina. La ragazza, però, non riesce a perdonarlo. La giovane, infatti, informa il suo ex fidanzato di voler lasciare Puente Viejo. Don Anselmo cerca di convincere Guerrero a sposare Antolina, visto che è in dolce attesa. Ed ecco che Elsa cambia idea e decide di restare a Puente Viejo, sebbene Consuelo le consigli di mettersi in contatto con la sua famiglia.

Anticipazione Il Segreto: Antolina sempre più astuta, don Berengario in difficoltà

L’ex ancella, intanto, fa credere a Marcela di voler far pace con Elsa e le chiede di aiutarla. Scendendo nel dettaglio, Antolina chiede alla locandiera di far sì che l’amica di presenti in casa sua a un determinato orario. Quando Elsa arriva sul posto, trova Isaac e Antolina in atteggiamenti equivoci. Don Anselmo non pensa che Magdalena sia la moglie di don Berengario e rimprovera Dolores, in quale lei avrebbe alimentato questo pettegolezzo tra tutti i cittadini di Puente Viejo. Intanto, la nuova arrivata continua a rivolgersi al sacerdote come se fosse suo marito Armando. Il prete, convinto che la donna abbia dei problemi mentali, la tramma come fosse sua moglie. Nel frattempo, Dolores continua a pensare che don Berengario e Magdalena nascondano qualche segreto.

Il Segreto anticipazioni: Basilio si intrufola nell’ospedale dove si trova Adela

Severo e Carmelo interrogano il presunto colpevole del tentato omicidio di Adela. L’uomo, però, nega di essere coinvolto nell’attentato alla maestra. Il Santacruz e il sindaco sono così costretti a cominciare nuovamente le indagini, partendo da zero. Basilio, nel frattempo, si traveste da medico per stare vicino ad Adela e per intrufolarsi facilmente in ospedale. Irene inizia ad avere dei sospetti su questo nuovo medico e ne parla con Carmelo. Il sindaco inizia a informarsi e il dottor Iglesias rivela di non conoscerlo. Il Leal vuole ora scoprire il nome del misterioso dottore che ha visitato Adela, inconsapevole che si tratti proprio di Basilio.