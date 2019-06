Anticipazioni Il Segreto dal 10 al 14 giugno: riappare Francisca, un aborto

Il Segreto anticipazioni prossima settimana: Emilia e Alfonso liberi, Fernando incontra Donna Francisca

Le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana rivelano che Fernando non ha intenzione di presentarsi con il denaro nel luogo indicato dai rapitori di Emilia e Alfonso. Il Mesia teme che possa esserci un attentato contro di lui. Ma Maria e Raimundo cercando di fargli cambiare idea. Disperata, la giovane Castaneda decide di andare lei stessa a liberare i suoi genitori e Fernando, temendo per la sua incolumità, accetta finalmente di incontrare i rapitori. Raimundo e Mauricio, intanto, non riescono a tenere a bada la donna che si trova nelle segrete della Villa. Il Mesia riesce a uccidere i rapitori di Emilia e Alfonso. Una volta messi in salvo i suoi genitori, Maria si accorge che sua madre è incinta. Donna Francisca lascia il suo nascondiglio e appare di fronte a Fernando, che viene minacciato con una pistola. Ovviamente l’uomo è incredulo di fronte alla scena e comprende di essere stato preso in giro da tutti. Grazie a Raimundo, la Montenegro non fa del male al Mesia. Poco dopo, quest’ultimo non riesce a capire come anche Gonzalo sia complice della messinscena. Nonostante tutto, Fernando si sente tradito, in particolar modo, da Maria. Nel frattempo, Emilia e Alfonso decidono di tornare a Parigi, poiché sono ancora ricercati per l’omicidio di Perez De Ayala, ma prima vogliono salutare Matias, Marcela e Camelia.

Anticipazioni Il Segreto: Antolina abortisce, tutti contro Elsa

Antolina, nonostante la caduta dal dirupo, non è riuscita nel suo intento. Infatti, la giovane ex ancella è ancora incinta. Elsa viene, però, additata da tutti gli abitanti di Puente Viejo come la responsabile di quanto accaduto alla perfida biondina. La Laguna va così da Don Anselmo a confessarsi e conferma nuovamente di non aver cercato di uccidere la sua rivale. Dopo di che, Elsa chiede a Matias di intercedere a suo favore con Isaac, in modo da poterlo incontrare per un chiarimento. Antolina decide di portare a termine il suo piano, dandosi dei colpi alla pancia con un tagliere. A questo punto, l’ex ancella inizia a sanguinare e ad avvertire forti dolori. La perfida biondina viene soccorsa da Alvaro, il medico di origini italiane giunto da poco a Puente Viejo. Elsa, ignara di quanto sta accadendo, continua a sostenere che la rivale non è mai stata incinta. Ed ecco che alla locanda Matias e Marcela smentiscono l’ipotesi della Laguna, informando quest’ultima dell’emorragia avuta da Antolina.

Anticipazione Il Segreto: Isaac furioso con Elsa, guai per Saul e Julieta

Alvaro non riesce a impedire l’aborto dell’ex ancella. Isaac comunica alla moglie che il loro bambino non c’è più. Continuando a recitare la sua parte, Antolina inizia a urlare e accusa Elsa della sua disgrazia. Intanto, la Laguna, parlando con Consuelo, si dice quasi certa del fatto che l’ex ancella sia sia buttata apposta dal dirupo per avere l’aborto. La nonna di Julieta consiglia alla sua ama di tenere a freno queste sue supposizioni. Isaac non trattiene la sua rabbia e si scaglia contro Elsa. Lamberto rivela al padre che è stato Saul a minacciarlo con la pistola. A questo punto, Eustaquio dichiara guerra all’Ortega e a Julieta, il cui matrimonio è sempre più vicino.