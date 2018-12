Anticipazioni Il Segreto dal 10 al 14 Dicembre 2018: Emilia incinta

Il Segreto anticipazioni settimanali: Emilia confessa a Alfonso di essere incinta e scappano

Ci attende una settimana a dir poco scoppiettante. A Il Segreto di Puente Viejo ne vedremo delle belle. Emilia e Alfonso sono nascosti nelle segrete de La Villa di Francisca Montenegro e grazie all’aiuto di Raimundo, Fe e Fernando stanno organizzando una fuga a Parigi. I due protagonisti della soap opera spagnola sono decisi ad allontanarsi dal paese per non rischiare di essere uccisi a causa dell’omicidio di Perez De Ayala. Dopo aver salutato per l’ultima volta Matias e Marcela, la dolce Ulloa e Castaneda salgono sul treno e si mettono in viaggio. È qui che la donna comunica a suo marito di essere rimasta incinta a seguito delle violenze subito all’interno del carcere. Alfonso promette di crescere il bambino in arrivo come fosse suo.

Anticipazione Il Segreto: Prudencio spara a Saul, è morto?

Prudencio non vuole aiutare Saul ad uscire dal carcere, ma alla fine Fernando lo obbliga a farlo. L’uomo si prepara così a far fuggire suo fratello durante un finto trasferimento da un carcere all’altro. In ogni caso, le cose non vanno come pianificato dal cattivissimo Mesia. Una volta fermato il furgone, la guardia corrotta invita i due prigionieri a fuggire. Quando entrambi sono pronti a scappare, Prudencio spara verso di loro. Saul è morto?! A primo impatto, l’amato di Julieta pare abbia perso la vita. Ma scopriremo solo in seguito come sono andate realmente le cose.

Anticipazioni Il Segreto: Severo chiede ad Irene di sposarlo

Severo e Irene si presentano nella piazza de Il Segreto annunciano a tutti di essere una vera e propria coppia. Alla fine, Santacruz arriva addirittura a chiedere la mano della dolce giornalista. L’uomo è però preoccupato per le sue nozze. Nel frattempo, Isaac commette un omicidio del tutto inaspettato. Il giovane uccide un uomo incontrato nel bosco, ma a quanto pare non è la persona che credeva fosse. Guai in vista!