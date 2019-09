Anticipazioni Il Segreto: Alvaro fugge da Puente Viejo con i soldi di Elsa

Il Segreto anticipazioni: Elsa ingannata e truffata da Alvaro

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano un’importante svolta per Elsa. La povera Laguna si ritrova a vivere una situazione sconvolgente e abbastanza inaspettata per lei. Nel corso delle ultime puntate in onda su Canale 5, abbiamo visto Alvaro chiedere alla ragazza di diventare sua moglie. Una proposta di matrimonio arrivata forse troppo presto, ma che viene presa seriamente in considerazione da Elsa. Iniziare una nuova vita con il medico rappresenta per la Laguna il modo migliore per voltare definitivamente pagina e mettere da parte la sua storia travagliata con Isaac. Ovviamente quest’ultimo non prende bene la notizia, in quanto non solo nutre gelosia nei confronti di Elsa, ma anche perché ha subito intuito che in Alvaro qualcosa non torna. E i timori del Guerrero si rivelano fondati, visto che si è da poco messo d’accordo con Antolina. L’ex ancella è disposta davvero a tutto pur di liberarsi della Laguna, ma non sa ancora quali sono le vere intenzioni di Alvaro.

Anticipazione Il Segreto: i dubbi di Dolores, Alvaro mette le mani sull’eredità di Elsa

Elsa decide finalmente di dare una possibilità ad Alvaro, accettando la sua proposta di matrimonio, dandogli accesso ai suoi beni. Per organizzare le nozze la Laguna resta a Puente Viejo e questo dà al Fernandez l’opportunità di mettere in atto il suo piano. Infatti, il medico si allontana dal piccolo paese spagnolo per risolvere i problemi delle terre che possiede Elsa. Il medico promette, prima della partenza, che tornerà in tempo per il loro matrimonio. Nel frattempo, Dolores inizia a spettegolare su queste imminenti nozze, non riuscendo a capire come siano riusciti i due a organizzare un evento così sfarzoso. Ricordiamo che quasi nessuno sa che Elsa è ancora in possesso della sua eredità.

Anticipazioni Il Segreto: Alvaro abbandona Elsa e fugge con il suo denaro

Ed ecco che improvvisamente Alvaro scompare, poiché decide di fuggire da Puente Viejo con in mano il denaro di Elsa! La povera Laguna si ritrova, come uno schiaffo in pieno volto, la verità di fronte. Il medico invia una lettera a quella che sarebbe dovuta essere la sua futura sposa, rivelandole di aver usato la sua fragilità per entrare in possesso della sua eredità. Isaac, venuto a conoscenza della situazione, vuole a tutti i costi vendicare Elsa. Proprio così finalmente il Guerrero riesce a scoprire finalmente chi è davvero Antolina! Quindi bisogna prestare particolare attenzione a questa parte della trama.