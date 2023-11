Anticipazioni I Bastardi di Pizzofalcone 4 quarta e ultima puntata

Cosa è successo nella terza puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 4?

La quarta stagione de I Bastardi di Pizzofalcone si avvicina ormai alla conclusione di questo emozionante capitolo. Cosa aspettarci, quindi, dalla quarta e ultima puntata, e cosa è successo invece nel corso del terzo episodio?

Prosegue lunedì 6 novembre 2023 in prima visione assoluta su Rai 1 la programmazione della celebre fiction poliziesca tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni sulle vicende della squadra di poliziotti di Pizzofalcone.

Non solo un noto quartiere di Napoli, ma anche un’identità ormai solidissima nei volti di coloro che ne rappresentano la giustizia da ben quattro anni.

Da Alessandro Gassmann a Carolina Crescentini, passando ancora per Antonio Folletto, Tosca D’Aquino, Massimiliano Gallo, Gianfelice Imparato, Simona Tabasco, Gennaro Silvestro, Serena Iansiti, Paolo Sassanelli, Ninni Bruschetta e Paola Tiziana Cruciani. Loro i protagonisti dei nuovi episodi de I Bastardi di Pizzofalcone in onda su Rai 1.

In occasione del quarto capitolo la collaborazione della squadra riprende ma in un modo diverso dal solito. Sebbene i bastardi operino sempre con l’aiuto dell’ispettore Lojacono, quest’ultimo è ancora costretto a vivere da recluso ma sempre sulle tracce di Rocco Squillace. Ci sono infatti troppi legami sentimentali in gioco, come quello con la figlia Marinella, e ancora con la PM Laura Piras, entrambe in serio pericolo se solo conoscessero la verità. La Piras, tuttavia, è ormai consapevole di come stanno le cose: Lojacono è vivo e si sta nascondendo.

A provarlo sono le impronte dell’ispettore rinvenute sul corpo di Carmine Satta, malavitoso morto nel corso della seconda puntata. Nonostante l’informazione sia destinata a rimanere per il momento segreta, Piras è incaricata da Poggiari di mettersi subito sulle tracce di Lojacono per riuscire a stanarlo.

Ma non passa troppo tempo che i due finiscono per incontrarsi davvero. Dopo aver fatto irruzione in Commissariato per riferire la notizia ai colleghi, Piras capisce che tutti le stanno nascondendo qualcosa, o qualcuno. Sconvolta e arrabbiata dalla scoperta, Laura corre verso il nascondiglio di Lojacono urlandogli contro. Dopo un primo scontro, i due si possono finalmente riabbracciare, unendo le forze per impedire a Poggiari di continuare a dare la caccia all’ispettore.

Come se non bastasse, però, nel corso della terza puntata anche la Procura scende in campo fino a raggiungere lo stesso Commissariato di Pizzofalcone per scoprire maggiori dettagli sull’intera vicenda. È tempo, infatti, di far luce sulla presunta accusa di corruzione di Lojacono. L’ispettore è colpevole o innocente? Nel frattempo un nuovo colpo di scena sconvolge gli spettatori: il fidanzato di Marinella è in combutta con Rocco Squillace. La ragazza è in estremo pericolo. Riusciranno i bastardi a scoprire il doppio gioco del ragazzo prima che sia troppo tardi?

Anticipazioni I Bastardi di Pizzofalcone 4 quarta puntata “Inganni”

Si intitola “Inganni” la quarta e ultima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone. Nel corso dell’episodio, dopo aver risolto l’omicidio di Nando Iaccarino nella puntata precedente, la comunità è ora sconvolta da una nuova terribile morte.

Ci troviamo nella storica sartoria di Salita Vetriera, luogo in cui viene trovato il corpo di Nunzio Coppola, sarto pugnalato con un paio delle sue stesse forbici. Anche questa volta si tratta di un uomo anziano e rispettato dai suoi concittadini, sebbene qualcuno di loro abbia deciso di farlo fuori.

Chiamati a intervenire sulla nuova scena del crimine, i Bastardi uniscono le forze per riuscire ancora una volta a risolvere il caso e assicurare il colpevole alla legge. Tuttavia, a mettere loro i bastoni tra le ruote, continua ad essere l’indagine sempre più puntigliosa e scomoda della Procura sulla presunta corruzione di Lojacono. Indagine che finisce presto per coinvolgere tutti i presenti, facendoli precipitare in una voragine di pericoli senza via d’uscita.

Non solo il nostro ispettore, ma anche la sua squadra e, soprattutto, la giovane Marinella, rischiano grosso. Come andrà a finire quindi questa ingarbugliata storia? Alla fine l’ispettore riuscirà dimostrare la sua verità e a mettere in salvo sua figlia e le persone a lui più care? La risposta nel corso della quarta e ultima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone in onda su Rai 1.