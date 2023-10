Anticipazioni I Bastardi di Pizzofalcone 4 terza puntata

Cosa è successo nella seconda puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 4?

Cosa è successo nel secondo episodio de I Bastardi di Pizzofalcone 4 e cosa aspettarsi dalle anticipazioni della terza puntata? Prosegue sempre di lunedì in prima serata l’appuntamento con i nuovi episodi della serie tv poliziesca tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni editi da Einaudi Stile Libero.

In occasione della quarta stagione in onda su Rai 1 dal 23 ottobre 2023, tornano i protagonisti più amati della fiction come Alessandro Gassmann, Carolina Crescentini, Antonio Folletto, Tosca D’Aquino e Massimiliano Gallo, per citarne alcuni.

Questa volta, però, la loro collaborazione sul campo è diversa. Non tutti, infatti, sanno che Lojacono è vivo ma è alle prese con una dura disintossicazione dalla droga mentre si nasconde dalla Procura. Come visto infatti nella puntata precedente, a causa della vendetta del suo nuovo nemico Rocco Squillace, adesso Lojacono è costretto a nascondersi perché accusato di corruzione e ci sono diverse prove che lo dimostrano. Ma questa non è l’unica tragedia che si abbatte sul nostro ispettore di Polizia: gli è stato vietato di vedere sua figlia Marinella.

Lojacono non riesce proprio a darsi pace per questo allontanamento forzato dalle persone che più ama e che continua a seguire in silenzio e da lontano. Non solo la sua bambina, ma anche la PM Laura Piras è all’oscuro della verità.

Sarebbe troppo pericoloso esporsi con loro, sia con la figlia che ama che con la donna che non ha mai smesso di amare. Anche se Laura è molto furba, e potrebbe scoprire da sola la verità sulla finta morte di Lojacono. Vanno di pari passo, infatti, le indagini della Piras e della dirigente della polizia scientifica Martone sulla presunta sopravvivenza del collega.

Dunque quale sarà adesso la prossima mossa dell’ispettore per proteggerle e riuscire a proteggersi da Squillace? Ebbene l’idea di Lojacono per combattere il criminale è chiedere aiuto a un altro criminale, ovvero Giacomo Caruso, commercialista della camorra adesso in carcere. Le cose, però, non vanno come previsto e per Lojacono si mette sempre peggio: trovano le sue impronte sul corpo di Carmine Satta. Lojacono è vivo?

Anticipazioni I Bastardi di Pizzofalcone 4 terza puntata “Angeli”

Continuano i casi criminali di puntata da risolvere per l’affiatata squadra di Pizzofalcone. Dopo aver fatto luce sulla morte del noto fioraio Savio Nicola, ucciso dal figlio del suo amante segreto, il signor Ciro Durante, il terzo episodio della fiction dal titolo “Angeli” ci racconta un altro efferato omicidio che scuote la città.

Questa volta si tratta di Nando Iaccarino, un uomo molto conosciuto e seguito tra gli amanti di automobili nel quartiere di Pizzofalcone. Nel dettaglio, la nuova vittima è trovata assassinata nella sua stessa celebre officina. Una volta partite le indagini sul nuovo misterioso caso, Lojacono prova in tutti i modi ad aiutare i suoi colleghi rimanendo in disparte, come un recluso che in realtà continua a collaborare per il bene della sua comunità come ha sempre fatto.

Le cose, tuttavia, prendono un’ulteriore svolta inaspettata quando in Commissariato si presenta proprio la Procura, la stessa che sta dando la caccia all’ispettore accusato di corruzione. Riusciranno alla fine i colleghi poliziotti a tenere nascosta la verità su Lojacono? Ma soprattutto, riusciranno a far emergere prima che sia troppo tardi che la storia della corruzione è solo la vendetta del pericoloso criminale Rocco Squillace? La risposta nelle prossime puntate della fiction in onda in prima visione su Rai 1.