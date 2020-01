Un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip in onda stasera 17 Gennaio su Canale 5 alle 21.20. Una serata all’insegna dei vecchi amori: Vittorio Cecchi Gori e Miriana Trevisan entreranno nella Casa. Spazio al pronostico: ecco chi potrebbe uscire

Sta per andare in onda la quarta puntata del Grande Fratello Vip, il reality che vede i protagonisti del mondo dello spettacolo e del web vivere una convivenza forzata all’interno della Casa più spiata d’Italia. Un’edizione che sta riconquistando gli ascolti rispetto a quella precedente: all’interno della Casa sono già nati i primi dissapori tra gli inquilini. C’è poi una grande storia d’amore che sta tenendo banco da diversi giorni, la quale ha appassionato tantissimi telespettatori: la relazione travagliata tra il cantante Pago e la sua ex compagna Serena Enardu. Stasera, però, entrerà in casa l’ex moglie di Pacifico, madre di suo figlio Nicola: Miriana Trevisan. Riuscirà a calmare l’animo tormentato di Pago? Inoltre, a varcare la porta rossa, ci sarà Vittorio Cecchi Gori, ex marito di Rita Rusic.

Anticipazioni Grande Fratello Vip, ospiti speciali per Pago e Rita Rusic

Sono tantissimi i temi caldi di cui si discuterà nel corso della quarta puntata. Nelle ultime ore, si è molto parlato dell’astio che si è creato tra Antonella Elia e Fernanda Lessa: nel momento delle nomination, le due donne hanno espresso la reciproca antipatia. Parlando sempre della Lessa, hanno fatto molto discutere le affermazioni inerenti a Licia Nunez: mentre si confrontava con Andrea Montovoli riguardo le nomination, la showgirl avrebbe etichettato la Nunez con la parola “lesbica”. Senza dubbio sarà una questione trattata nel prime time. Spazio poi all’eliminazione tra uno dei due concorrenti in nomination: chi uscirà tra Andrea Montovoli ed Elisa de Panicis?

Grande Fratello Vip 2020, eliminazione: de Panicis la favorita?

Ancora non c’è certezza nella fuoriuscita di uno dei due concorrenti in sfida. La redazione potrebbe aver architettato qualche meccanismo per far continuare la permanenza nella Casa di entrambi i gieffini. Nel caso di eliminazione, il pronostico di GossipeTv vede Elisa de Panicis più in bilico rispetto all’attore. Proprio sulla modella, si è scatenata una polemica in merito a delle sue esternazioni riguardo i partenopei che potrebbero aver influenzato non poco il televoto. Anche la situazione non chiara con Denver potrebbe non darle una mano.