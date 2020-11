Anticipazioni GF Vip stasera 9 novembre: eliminato e Alba Parietti in Casa

Le anticipazioni del Grande Fratello Vip per stasera 9 novembre 2020 non possono che vedere protagonista Dayane Mello. In questi giorni si è parlato di lei in ogni angolo della Casa, e altrettanto ha fatto lei parlando e puntando il dito verso altri inquilini. Gli autori hanno davvero molto materiale a disposizione sulla Mello e gli scontri non mancheranno di certo. Anche Rosalinda potrebbe essere tirata in ballo, visto che altri concorrenti hanno messo in discussione alcune manifestazioni d’affetto di Dayane nei suoi confronti. Non il rapporto di amicizia, ma i baci.

Rosalinda è entrata ancor più in crisi quando Dayane le ha detto che hanno puntato lei perché è facilmente influenzabile. Insomma, c’è davvero tanta carne sul fuoco. E per la Mello potrebbe esserci uno scontro anche con qualcuno che viene da fuori. Alba Parietti sarà ospite al GF Vip stasera e non solo per fare una sorpresa a suo figlio Francesco. Il pubblico si aspetta un confronto con Tommaso Zorzi, ma non solo: avrà qualcosa da dire anche a Dayane? Potrebbe esserci un video anche per Andrea Zelletta: Zorzi ha messo in discussione le sue lacrime.

Si volterà completamente pagina con i festeggiamenti per il compleanno della Contessa. Patrizia De Blanck spegne oggi 80 candeline e i concorrenti hanno organizzato una festa sorpresa per lei, dopo la mezzanotte. I festeggiamenti proseguiranno questa sera in puntata, visto che proprio oggi è il giorno del suo compleanno. Il profilo Instagram del Grande Fratello Vip ha annunciato anche dei momenti dedicati a Elisabetta Gregoraci e Maria Teresa Ruta: le loro storie saranno protagoniste stasera.

Chi verrà eliminato stasera al Grande Fratello Vip 5? Sono ben sei i concorrenti in nomination questa settimana, e come è già successo con l’eliminazione di Guenda potrebbe succedere di tutto quanto sono in tanti al televoto. I sondaggi al momento vedono Paolo Brosio possibile eliminato, ma non è detta l’ultima parola. Le uniche due non a rischio dovrebbero essere Stefania e Maria Teresa. Ma, proprio dopo Guenda, il condizionale è d’obbligo facendo il pronostico sull’eliminato.