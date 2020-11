Grande Fratello Vip, Andrea recita? “Piange per intenerire”, accuse in Casa

La crisi di Zelletta dopo la nomination non ha convinto proprio tutti: Tommaso in confessionale dice la sua e insinua il dubbio nel pubblico. Faceva tutto parte di un copione?

Andrea Zelletta è finito in nomination al Grande Fratello Vip per un provvedimento disciplinare. La sua reazione venerdì sera, dopo la puntata, non è passata inosservata. L’ex tronista si è sfogato in giardino ed era molto giù di morale, non riuscendo a trattenere le lacrime. Più concorrenti si sono avvicinati a lui per capire il motivo di questo suo sfogo, pensando fosse per l’errore commesso e la conseguente punizione. In realtà Andrea ha specificato che erano altri i motivi che lo hanno abbattuto, non molto la punizione ricevuta.

Infatti ha spiegato a volte che si sentiva un pesce fuor d’acqua vedendo l’energia dei nuovi ingressi; altre volte ha detto che era per sua sorella. Vedendo il rapporto che hanno Tommaso Zorzi e sua sorella Gaia, protagonisti di un bellissimo momento nella scorsa puntata, ha capito di non avere la stessa complicità con sua sorella Alessia. Già questa spiegazione aveva insospettito qualcuno, perché in precedenza Andrea aveva parlato di un rapporto splendido con la sorella.

In ogni caso, qualsiasi sia stato il motivo oppure un accumulo degli stessi, Zelletta è scoppiato a piangere sotto la coperta e Enock gli ha dato il tempo di sfogarsi. Dopo pochi minuti Andrea è uscito da sotto le coperte. Ma questo suo comportamento non ha convinto Tommaso, che chiamato in confessionale a dire la sua non ha nascosto i suoi dubbi. Queste le sue parole:

“È in crisi perché è in nomination. Per Andrea Zelletta andare in nomination è lesa maestà. Ti trema un po’ la seggiolina quando sei nominato, quindi cosa fai? Piangi, intenerisci. La gente va intenerita. E lui quindi ha bisogno di conquistare del terreno”.

Insomma, secondo Zorzi, Andrea avrebbe pianto nel tentativo di far tenerezza al pubblico e ingraziarselo in qualche modo. Essere salvato, far arrivare a casa che ha capito di aver sbagliato e conquistare voti. Andrea stesso in confessionale, anche questo in onda nel daytime del GF Vip di oggi, ha detto che non è andato quasi mai in nomination per i suoi compagni, per questo andarci per un suo errore lo fa stare male.

Cosa succederà stasera se questo confessionale di Zorzi finirà sullo schermo in salotto? Ci sarà un altro scontro? Dopotutto nelle passate puntate il Grande Fratello Vip 5 ha usato spesso pensieri e opinioni di alcuni concorrenti in particolare, Tommaso e Stefania più di tutti, per accendere scontri nella Casa. Motivo per cui potrebbe succedere ancora.