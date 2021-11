Anticipazioni GF Vip: Signorini tratterà il caso Bortuzzo-Belli? Cosa avverrà

Nelle scorse ore al Grande Fratello Vip è scoppiato il caso Manuel Bortuzzo/Alex Belli. L’attore, chiacchierando con Soleil (pure lei finita al centro di feroci polemiche), stava facendo dell’ironia sulle eliminazioni dal reality. A un certo punto ha detto che i concorrenti “uno a uno cadono”. Ciò che ha aggiunto poco dopo ha provocato un’ondata di indignazione: “Ultimo rimane Manu perché non può cadere”.

Da quando Belli ha pronunciato tali parole si è scatenato l’inferno sui social: sia l’interprete emiliano sia Soleil sono stati travolti da una pioggia di biasimi. Sull’esternazione è intervenuto anche lo staff di Bortuzzo – che al momento è all’oscuro dell’intera vicenda non essendo stato presente al momento della battuta di Alex – il quale ha chiesto tramite un post social che vengano presi provvedimenti. Anche Franco, il padre di Manuel, ha voluto dire la propria. Lo ha fatto con un intervento su Instagram, tanto conciso quanto chiaro: “Manuel è caduto quando gli hanno sparato. Ales, tu sei caduto di stile, sempre che tu ce l’abbia”.

Alla luce di ciò, in molti si stanno chiedendo se il caso sarà affrontato da Alfonso Signorini nel corso della prossima diretta in prime time del GF Vip. La risposta è sì, quasi certamente. Per il momento il reality non ha dato indicazioni ufficiali in merito ai contenuti che saranno discussi durante la puntata prevista venerdì 5 novembre.

Tuttavia i profili social ufficiali di Chi Magazine, di cui Signorini è direttore, hanno provveduto a sottolineare l’intervento di Franco Bortuzzo. Insomma, anche la testata guidata dal ‘demiurgo’ del GF Vip ha acceso un importante riflettore sull’accaduto. In più da segnalare che 361Magazine, testata online molto vicina a Signorini, ha intervistato Cristina Lodi, manager di Manuel, che sulla vicenda si è espressa in questi termini

“Abbiamo pensato molto se prendere una posizione e, con grande rammarico, siamo rimasti molto addolorati leggendo i tanti messaggi ricevuti da persone disabili e dalle loro famiglie. Dalle loro parole abbiamo capito che spesso si sono sentiti derisi, emarginati. Molti di loro ci hanno fatto capire che, spesso, non hanno la forza per scherzare sulla loro disabilità. E che le parole di Alex e le risatine di Soleil sono un vero e proprio schiaffo in pieno viso! Alla luce di tutto ciò, riteniamo opportuno che a prescindere da quella che sarà poi la reazione di Manuel, vengano presi dei provvedimenti. In nessun luogo dovrebbero passare questi messaggi, a maggior ragione all’interno della casa del Grande Fratello”

Anche Alessandro Rosica, esperto di gossip attivo su Instagram, ha assicurato che lo scivolone di Alex Belli sarà oggetto di attenzione da parte di Signorini (Rosica ha fatto sapere di aver avuto rassicurazioni su tal fronte da fonti vicine al GF Vip).

Alex Belli e lo scivolone al GF Vip su Manuel Bortuzzo: l’ira dei social

Insomma, pochi dubbi sul fatto che la vicenda sarà discussa con i diretti interessati. Resta invece da capire se saranno presi dei provvedimenti nei confronti dell’attore e di Soleil. E in tale caso quale sarà la punizione. Nel frattempo, sui social perdura il finimondo, con migliaia di utenti che in un sol coro gridano: “Squalifica”.