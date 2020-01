Anticipazioni Gf Vip: Licia incontra fidanzata, Marini bis e Alberti esce?

Grande Fratello Vip, anticipazioni di questa sera 27 gennaio 2020: confronto in diretta fra Licia e Barbara, la fidanzata che l’ha lasciata con un messaggio

Licia Nunez ha passato una settimana terribile all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Non riesce ancora a capire come mai la sua fidanzata Barbara Eboli abbia deciso di chiudere tutti i ponti con lei. In realtà i ponti non sono stati chiusi definitivamente: questa sera Barbara farà il suo ingresso all’interno della Casa più spiata d’Italia per avere un confronto – chiarificatore? – con quella che al momento viene considerata la sua ex. Licia desidera che Barbara le dica in faccia che fra loro è finita… speriamo che ciò non avvenga proprio durante la diretta di oggi!

Barbara Alberti abbandona il Grande Fratello?

Tramite le anticipazioni del Gf Vip 2020, sappiamo che Barbara Alberti – dopo alcuni accertamenti medici – tornerà all’interno della Casa e incontrerà i suoi compagni per un ultimo (forse) confronto. Non è ancora chiaro se rimarrà ma, negli ultimi giorni, aveva espresso il suo desiderio di ritornare alla vita di sempre. Al momento sappiamo che il televoto è stato annullato. Ad animare la serata – e a far salire la temperatura! – tre superboy, che avranno il compito di conquistare alcune donne della Casa. Ci riusciranno? E chi saranno questi personaggi? Uno dei tre – magari chi riuscirà a soddisfare la richiesta della produzione – potrebbe diventare di diritto un nuovo concorrente.

Valeria Marini contro Elia e Zequila: il confronto questa sera

Dopo il confronto-scontro con Rita Rusic, Valeria Marini farà il suo ingresso al Grande Fratello per la seconda volta di fila: questa volta non avrà nulla da dire a quella che veniva considerata la sua “nemica” numero uno, ma si scaglierà contro Antonella Elia e Antonio Zequila, rei di aver detto delle parole poco carine nei suoi confronti. La Marini si soffermerà soprattutto sui dettagli piccanti che Zequila ha dato su di lei, alludendo a una breve storia… La showgirl smentirà tutto?