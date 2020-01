Anticipazioni Don Matteo 12 quarta puntata: Anna aiuta Sergio

Don Matteo 12, la quarta puntata in onda giovedì 30 gennaio 2020: tutte le anticipazioni

Pronti per le anticipazioni di Don Matteo 12 sulla quarta puntata? Giovedì 30 gennaio 2020 ci aspetta un vero colpo di scena: un uomo si presenterà in canonica e avrà un forte legame con Natalina. Le anticipazioni non rivelano proprio tutto, perciò toccherà a don Matteo, magari aiutato da Pippo, scoprire se l’uomo dirà la verità oppure no. L’attore che si unirà al cast di Don Matteo 12 per questa puntata sarà Paolo De Vita, ma scopriamo adesso le anticipazioni. Nella quarta puntata di giovedì 30 gennaio, un uomo misterioso si presenterà in canonica. Il suo nome è Manlio e dirà di essere il padre di Natalina. La perpetua di don Matteo non ha mai incontrato il papà, per cui sarà una vera sorpresa per lei.

Anticipazioni Don Matteo 12, Manlio è il papà di Natalina?

Inizialmente Natalina non darà molta confidenza a Manlio, rimarrà sulle sue e avrà un comportamento freddo e distaccato. Questo perché, non avendolo mai conosciuto, non sentirà un legame forte con Manlio. Man mano, però, questo legame prenderà vita e i due inizieranno a confidarsi l’uno con l’altra. Le anticipazioni di Don Matteo 12 però vedono anche don Matteo sugli attenti: c’è qualcosa di Manlio che proprio non convince il parroco di Spoleto. Don Matteo non si lascerà impressionare dalla storia del papà di Natalina, così inizierà a indagare sulla sua vita, convinto che stia nascondendo qualcosa. Avrà ragione, come sempre? Cosa vuole in realtà Manlio da Natalina? Ed è davvero suo padre? Lo scopriremo giovedì prossimo, intanto proseguiamo con le anticipazioni sulla quarta puntata.

Don Matteo 12, le anticipazioni su Anna e Marco: Sergio è un pericolo per la coppia?

Ci saranno cambiamenti importanti nella vita di Anna e Marco. Mentre il capitano farà fatica a ritrovare la serenità con colui che avrebbe dovuto sposare a inizio stagione, Marco diventerà il tutore legale di Ines. La piccola si affezionerà molto al PM, intanto Anna aiuterà Sergio a trovare lavoro. Sarà una semplice amicizia fra loro? Le anticipazioni sulla quarta puntata di Don Matteo 12 terminano qui: l’appuntamento è per giovedì 30 gennaio!