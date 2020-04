Anticipazioni Doc – Nelle tue mani: cosa succederà nella quarta puntata

Doc- Nelle tue mani: l’ultima puntata, ma non è finita

Ci avviamo alla fine della prima parte della serie televisiva Doc – Nelle tue mani. La quarta puntata in realtà è solo momentaneamente l’ultima della fiction con Luca Argentero. Altre quattro puntate dovrebbero andare in onda in autunno. Gli attori, infatti, hanno dovuto interrompere le riprese delle ultime scene a causa dell’emergenza coronavirus, ma le riprenderanno non appena sarà possibile. Con la terza puntata abbiamo fatto un salto indietro nel tempo di dieci anni, scoprendo alcuni particolari del passato di Andrea Fanti (Luca Argentero). Cosa succederà nella quarta puntata? Le anticipazioni ci rivelano che nel primo episodio, Like, Carolina (Beatrice Grannò) verrà colpita da una patologia misteriosa. La figlia maggiore di Andrea e Agnese (Sara Lazzaro) avrà bisogno di cure. Il suo arrivo in ospedale farà riavvicinare i suoi genitori?

Doc – Nelle tue mani: Alba è gelosa di Riccardo, si è innamorata?

Nella quarta puntata sarà protagonista anche una influencer e Alba (Silvia Mazzieri) non nasconderà la sua gelosia nei confronti di Riccardo, giovane specializzando interpretato da Pierpaolo Spollon con un passato che lo lega ad Andrea Fanti. Nella quarta puntata tra lui e Alba nascerà qualcosa di più? Sicuramente sappiamo che nel secondo episodio, Il giuramento di Ippocrate, Andrea ricomincerà a corteggiare Agnese. Riuscirà il protagonista a riconquistare la sua ex moglie? Nel frattempo gli specializzandi dovranno mettersi alla prova con nuovi pazienti, tra i quali un aspirante astronauta.

Doc – Nelle tue mani: messa in onda quarta puntata e repliche

Per sapere cosa succederà nella quarta puntata non ci resta che aspettare una settimana. I prossimi due episodi andranno in onda giovedì 16 aprile, sempre in prima serata, sempre su Rai Uno. Chi volesse, invece, rivedere le puntate già andate in onda, invece, potrà riguardarle in qualsiasi momento su Rai Play.