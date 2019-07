Anticipazioni Bitter Sweet, Engin e Fatos si sposano? Tarik furioso: un altro triangolo

Bitter Sweet anticipazioni, Engin e Fatos protagonisti

Quali sono le anticipazioni di Bitter Sweet su Engin e Fatos? Come ben sapete, i due si sono innamorati a prima vista e tra uno sguardo e l’altro si sono innamorati e poi fidanzati; il punto è che col passare delle puntate scopriremo una Fatos molto diversa da quella che abbiamo conosciuto e che sembra essere pronta a spezzare il cuore del tenero Engin. Cosa succederà esattamente? Vi stiamo parlando di puntate che vedremo nel mese di agosto, quindi sappiate che prima di quello che vi diremo ne succederanno di cose. Ma veniamo subito al dunque.

Anticipazioni Bitter Sweet, per Fatosh Engin è solo un amico

Fatos ed Engin al momento di queste anticipazioni stanno pensando al matrimonio, o meglio lo sta facendo lui, visto che lei invece sembra vederlo più come amico che come fidanzato; a confessarlo sarà lei in persona a Tarik che nutre nei suoi confronti un sentimento importante. Avete letto bene: anche Fatos si troverà coinvolta in un triangolo amoroso come Nazli, che intanto in queste puntate si sposerà con Ferit, e i suoi due pretendenti saranno proprio Engin e Tarik. E non è finita qui: Fatos non sa di Tarik ed Engin non sa che in realtà quella che è la sua attuale fidanzata ha intenzione di lasciarlo.

Fatos ed Engin anticipazioni, il triangolo con Tarik

Fatos vorrà approfittare di una cena con Engin per comunicargli che non avrebbe più voluto stare con lui perché non prova il sentimento forte di un tempo; la ragazza però sarà sorpresa da una mossa improvvisa del socio di Ferit che le chiederà di sposarlo davanti a tutti, ed ecco che non sapendo cosa fare dirà di sì. I problemi arriveranno dopo, cioè quando ne parlerà con Tarik, a cui aveva detto tutt’altro, e quest’ultimo si arrabbierà al punto da salutarla in malo modo e lasciarla sola davanti al ristorante di Nazli. Trovate qui tutte le altre anticipazioni su Bitter Sweet.