Anticipazioni Bella da morire: cosa succederà nella terza puntata

Bella da morire: chi ha ucciso Gioia?

Chi ha ucciso Gioia? I telespettatori iniziano a cercare il colpevole tra i protagonisti della nuova serie televisiva di Rai Uno, Bella da morire. Il mistero si infittisce sempre di più. False piste e false confessioni mettono Eva a dura prova. Riuscirà la protagonista a trovare l’assassino della ragazza di Lagonero? Cosa succederà nella terza puntata che andrà in onda domenica 29 marzo? Le anticipazioni ci rivelano che Eva continuerà a cercare l’assassino di Gioia, nonostante le difficoltà non demorderà, vuole trovare il colpevole. La donna delle pulizie di Graziano ha rilasciato una falsa testimonianza, quindi anche l’uomo potrebbe non essere colpevole. Giuditta (Lucrezia Lante Della Rovere) lascerà il caso e passerà il lavoro a Iurini. Il caso non sembra avere una svolta fino al momento in cui una ragazza, con la sua testimonianza, farà ripartire le indagini. Cosa rivelerà la giovane donna?

Bella da morire: un nuovo importante indizio

Nel frattempo, Eva (Cristiana Capotondi) deve affrontare anche la sua vita privata. Rachele (Benedetta Cimatti) inizierà a seguire l’uomo che abusò di lei anni prima, i due si incontreranno. Rachele riuscirà ad affrontare il suo passato? Riuscirà a dire ad Edoardo che ha avuto un figlio da lui? Intanto, Anita (Margherita Laterza) contribuirà a dare un’altra svolta alle indagini. La giovane medico-legale troverà della vernice gialla sotto le unghie di Gioia. Un nuovo indizio che darà ad Eva un elemento in più, sarà sufficiente per individuare il colpevole? Quello che sappiamo è che la protagonista farà una perquisizione a casa della sorella di Gioia. Quando arriverà troverà Sofia sotto shock a causa delle minacce del marito. Il cognato di Gioia è il colpevole dell’omicidio?

Bella da morire: quando andrà in onda la terza puntata, dove guardare le repliche

Per sapere cosa succederà della prossima puntata non ci resta che aspettare una settimana. Il terzo appuntamento con Bella da morire è per domenica 29 marzo, sempre in prima serata, sempre su Rai Uno. Chi volesse riguardare la replica della seconda puntata invece potrà scegliere tra Rai Play, in cui sarà possibile accedere in qualsiasi momento, oppure aspettare la messa in onda su Rai Premium. Le repliche della seconda puntata andranno in onda martedì 24 marzo alle 19.30 oppure venerdì 27 febbraio alle 23.40.