Anticipazioni Bella da morire: cosa succederà nella seconda puntata

Bella da morire: chi ha ucciso Gioia?

La nuova serie televisiva di Rai Uno è iniziata. Bella da morire terrà compagnia ai telespettatori ogni domenica fino al 5 aprile. Quattro puntate che vedranno Eva, interpretata dall’amatissima Cristiana Capotondi, impegnata a risolvere il caso insieme al collega Marco Corvi (Matteo Martari). L’omicidio di Gioia diventa quasi un’ossessione per Eva, che vuole trovare il colpevole. Chi ha ucciso la ragazza? Perché? Le indagini proseguiranno e anche nella seconda puntata, che andrà in onda domenica 22 marzo, non mancheranno i colpi di scena. Le indagini sull’omicidio di Gioia proseguiranno e avvicineranno sempre di più Eva e Marco. Dopo aver sospettato di Amir, le indagini porteranno ad una nuova pista. Cosa si nasconde dietro la morte di Gioia?

Bella da morire: le indagini di Eva proseguono

Anita, giovane medico legale, continuerà a fornire ad Eva molti elementi utili alle indagini. Inevitabilmente ci saranno nuovi sospetti. Dopo Amir, l’ultima persona ad aver parlato con la vittima, che si è riveleta presto una falsa pista, Eva e Marco interrogheranno Graziano, manager di Gioia. È lui l’assassino? Una cosa è certa, per lui si apriranno le porte del carcere. Nel frattempo Rachele racconterà alla sorella che il figlio è frutto di una violenza. Eva guarderà con occhi diversi la sorella minore? Nella seconda puntata emergerà anche qualcosa del passato di Eva, cosa nasconde la protagonista? Chi ha ucciso l’aspirante showgirl di Lagonero?

Bella da morire: le repliche della prima puntata

Per sapere cosa succederà nella seconda puntata non ci resta che aspettare una settimana. Il prossimo appuntamento con la nuova serie televisiva di Rai Uno è per domenica 22 marzo. Coloro che avessero perso la prima puntata potranno recuperarla in qualsiasi momento su Rai Play, oppure su Rai Premium. Le repliche della prima puntata di Bella da morire andranno in onda in prima serata martedì 17 marzo, alle 21.20 circa, oppure venerdì 20 marzo in seconda serata, alle 23.45, sempre su Rai Premium.