Bella da morire fiction: cast attori, numero puntate e location

By

Bella da morire: chi sono i protagonisti della nuova serie di Rai Uno?

La prima serata della domenica continuerà ad essere dedicata alle donne forti. Dopo Carmela (Luisa Ranieri) de La vita promessa, è il turno di Eva, interpretata da Cristiana Capotondi, protagonista della nuova serie di Rai Uno Bella da morire. Eva è un’ispettrice che si occupa solo di donne scomparse, dal carattere forte e da un passato che fatica a superare. Insieme a lei anche Giulia Arena, che vestirà i panni di Gioia, e Benedetta Cimatti che sarà Rachele, mamma single e sorella di Eva, ma dal carattere e stile di vita molto diversi. Al cast si aggiungono Lucrezia Lante Della Rovere e Margherita Laterza, che saranno rispettivamente Giuditta, Procuratore Capo del commissariato, e Anita, giovane medico legale. Tra gli attori Matteo Martari, che interpreterà l’ispettore Marco Corvi. Con loro anche Elena Radonicich, Fausto Maria Sciarappa e Paolo Sassanelli.

Bella da morire: trama e numero di puntate

La serie televisiva, oltre ad essere ricca di un cast femminile di tutto rispetto, tratterà molti temi di stretta attualità tra i quali anche il femminicidio. Racconterà di donne forti ed emancipate. Donne contemporanee, che amano il proprio lavoro e che cercano insieme di risolvere il dramma che ha avvolto la cittadina di Lagonero. Quattro puntate e un mistero da risolvere, la misteriosa scomparsa di Gioia, giovane ragazza bellissima e di talento aspirante showgirl.

Bella da morire: dov’è stata girata la serie?

Ci aspettiamo misteri e tensione dalla serie che è stata girata la scorsa estate tra città Roma e la provincia. Una serie televisiva che potrà stupire i telespettatori di Rai Uno appassionati al genere crime, ma che non vedrà tra i protagonisti noti attori, ma molte attrici. La prima puntata di Bella da morire andrà in onda domenica 15 marzo in prima serata, alle 21.20 circa, su Rai Uno.