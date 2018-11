Anticipazioni Beautiful: una richiesta di matrimonio inaspettata per Steffy

Beautiful anticipazioni: Steffy riceve una proposta di matrimonio inaspettata

Arriva una richiesta di matrimonio abbastanza inaspettata per Steffy, nelle prossime puntate di Beautiful. In particolare, la figlia di Ridge si ritrova a ricevere una proposta che, al momento, non avrebbe voluto avere. A fargliela è proprio Bill! Lo Spencer, nonostante abbia fatto del male a Liam, non intende farsi da parte. Il capo della Spencer Publications appare profondamente innamorato di Steffy. Già qualche settimana fa, aveva rivelato di voler formare una famiglia con la giovane Forrester. Il cuore della figlia di Ridge, però, continua a battere solo per Liam. Dunque, vi anticipiamo che Bill si trova di fronte a un bel rifiuto. Il tutto accade una sera, quando Steffy è a casa da sola, in attesa di vedere l’ormai ex marito. La giovane Forrester prepara una cena romantica per lui e attende con ansia il suo arrivo. Ma ecco che a suonare alla sua porta è proprio Bill. Steffy, in realtà, spera che organizzando questa cena per Liam possa arrivare tra loro la pace. Ma l’ex marito non si presenta all’appuntamento e al suo posto arriva appunto Bill. Il capo della Spencer Publications dichiara di amarla e le chiede di sposarlo. Ed ecco che la giovane Forrester rifiuta con convinzione questa proposta di matrimonio.

Bill dichiara il suo amore a Steffy e le chiede di diventare sua moglie

Steffy è convinta che ancora ci sia anche una piccola speranza di riconquistare il cuore di Liam. La giovane Forrester, però, si ritrova ancora una volta di fronte a Bill, che le dichiara il suo amore. Ma non solo, questa volta lo Spencer si dice pronto a convolare a nozze con lei. La figlia di Ridge, a questo punto, rifiuta categoricamente la proposta. Scendendo nel dettaglio. Steffy conferma il suo amore verso Liam. Ridge, intanto, viene a sapere che Bill si trova a casa della figlia. I due sono soli e questo non sta bene al Forrester, che chiede a Brooke di andare da Steffy.

Steffy rifiuta la proposta di Bill, Ridge ancora furioso con lo Spencer

Steffy non accetta di sposare Bill, sebbene quest’ultimo le abbia fatto una vera e propria dichiarazione d’amore. Nel frattempo, Ridge teme che lo Spencer possa nuovamente sfruttare la fragilità della figlia. Pertanto, vi anticipiamo che non mancano nuovi scontri tra i due rivali della soap.