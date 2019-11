Anticipazioni Beautiful: Steffy dà una sorella a Kelly, la tragedia di Hope

Beautiful anticipazioni: Hope vive una tragedia, Steffy pensa all’adozione

Nel corso delle prossime puntate di Beautiful, in onda su Canale 5, Steffy dà una sorella alla sua piccola Kelly. Il grande desiderio della giovane Forrester viene finalmente realizzato. Da sempre la figlia di Ridge dichiara di voler dare una sorella alla bambina, per permetterle di crescere come hanno fatto lei e Phoebe. Consapevole del fatto che Hope non abbia più intenzione di far vivere la piccola Beth vicina a Kelly, nelle scorse puntate Steffy ha rivelato a Taylor di voler procedere con l’adozione. Il forte desiderio di dare una sorella a sua figlia, porta la giovane Forrester a scegliere di adottare una bambina. Il grande passo avviene, però, dopo il parto di Hope. Come vi abbiamo già anticipato, la Logan vive un periodo abbastanza triste. La moglie di Liam, dopo essere svenuta durante il parto, scopre che sua figlia non ce l’ha fatta. Un duro momento per Hope, che non vedeva l’ora di conoscere la sua Beth. Ma, attenzione, perché la bambina in realtà non è morta.

Anticipazioni Beautiful: Steffy adotta una bambina, Hope perde la sua Beth

Hope vive una tragedia per lei inaspettata e troppo forte da sopportare. Il dottor Reese, subito dopo il difficile parto, le comunica che sua figlia Beth è morta. In realtà, la piccola si trova proprio nelle mani del medico, che ha intenzione di darla in adozione per pagare un grosso debito. Sapendo che Steffy ha intenzione di adottare una bambina, il padre di Zoe procede con il suo piano. A questo punto, il dottore comunica a Taylor che conosce una ragazza, Florence, che ha appena partorito e che ha intenzione di dare in adozione sua figlia. Steffy prende così la palla al balzo e adotta la neonata, non sapendo che si tratta proprio di Beth!

Steffy adotta la figlia di Hope e Liam: il dramma della Logan

Ebbene Steffy adotta Beth, la figlia di Hope e Liam. La giovane Forrester non sa che, in realtà, la bambina che inizia a crescere è la bambina che la Logan crede di aver perso. Ed ecco che si apre così una nuova trama all’interno della soap, che vede momenti di felicità alternarsi a quelli di drammaticità.