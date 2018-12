Anticipazioni Beautiful, Steffy rifiuta Bill: Spencer finisce in ospedale

Beautiful anticipazioni: Bill e Steffy non si sposano

Nuovo colpo di scena a Beautiful: Bill ha chiesto a Steffy di sposarlo. Spencer ha capito che l’ex nuora è la donna della sua vita, l’unica in grado di capirlo veramente e accettarlo per quello che è. La figlia di Ridge è ovviamente scioccata dalla proposta di matrimonio e rifiuta immediatamente. Steffy è ancora innamorata di Liam, dal quale aspetta una bambina. La Forrester vuole riconquistare il marito che, nel frattempo, si è riavvicinato a Hope Logan. Dunque, non ci sarà mai alcun matrimonio tra Bill e Steffy. Non solo: per l’uomo la situazione si complica. Dopo il rifiuto di Steffy Bill rientra a casa e qui viene colpito alle spalle. Qualcuno ha sparato a Bill: l’editore si accascia a terra, dove viene soccorso da Katie Logan.

Anticipazioni Beautiful: chi ha sparato a Bill Spencer?

Bill Spencer finisce in coma. Chi ha sparato all’uomo? Sally Spectra e Ridge Forrester finiscono nel registro degli indagati. La prima per via dei problemi della Spectra Fashion, il secondo a causa dei drammi della sua famiglia. Ma nel mirino delle forze dell’ordine finiscono anche Quinn Fuller, che si è messa contro l’ex amante per salvare Wyatt. Pure quest’ultimo è tra i sospettati, insieme a Pam e Rick. Insomma, alla fine tutti sospettano di tutti per via dei recenti comportamenti dell’uomo.

Justin prende il comando della Spencer Pubblications

Mentre Bill combatte a Beautiful tra la vita e la morte, Justin prende il comando della Spencer Pubblications. L’avvocato si ritiene il legittimo successore di Spencer, dopo che quest’ultimo ha diseredato dall’azienda Wyatt e Liam.