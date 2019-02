Anticipazioni Beautiful, Steffy è disperata: la richiesta a Wyatt

Beautiful anticipazioni puntate italiane: Steffy e Liam non tornano insieme per colpa di Bill

Non c’è pace per Steffy Forrester a Beautiful. Liam sta per tornare con la moglie – tra l’altro incinta di una bambina – ma l’inganno di Bill Spencer cambia le carte in tavola. L’editore fa credere a Wyatt di avere ancora una relazione clandestina con la nuora e questo destabilizza Liam. Che, dopo aver omaggiato Steffy di splendide rose bianche, la lascia definitivamente. E si consola con Hope, con la quale trascorre una notte di passione. Non solo: il ragazzo chiede addirittura alla figlia di Brooke di sposarlo. Proposta che Hope accetta subito, più che mai felice della ritrovata armonia con Liam. Nel frattempo Bill prova a riconquistare davvero Steffy ma fallisce. E Steffy ne approfitta per chiedere a Wyatt aiuto.

Beautiful: Wyatt non vuole aiutare la cognata Steffy

Steffy si confida con Wyatt: la giovane non capisce il comportamento di Liam. La Forrester vuole saperne di più ma Wyatt non si fida più della cognata. “Non ti aiuterò”, sentenzia il figlio di Quinn, profondamente disgustato da quello che sta succedendo tra Bill e Steffy. Quest’ultima è totalmente disperata e la notizia dell’imminente matrimonio tra Hope e Liam la colpisce profondamente. Una novità che sconvolge pure Ridge, da sempre fautore di un riavvicinamento tra Steffy e Liam.

Justin prova a far cambiare idea a Bill Spencer

Nonostante il rifiuto di Steffy, Bill continua con il suo folle piano a Beautiful. E a nulla servono i consigli dell’amico fraterno Justin: Dollar Bill è ormai ossessionato dalla nuora.