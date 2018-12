Anticipazioni Beautiful: Ridge ha sparato Bill? Il Forrester arrestato

Beautiful anticipazioni: Bill confessa al detective Sanchez che a spararlo è stato Ridge

Nelle prossime puntate di Beautiful, Bill si risveglia dal coma e rivela al detective Sanchez il nome di colui che ha tentato di ucciderlo. Lo Spencer confessa che a spararlo è stato il suo più grande nemico, Ridge. Il padre di Liam appare abbastanza sicuro e così il Forrester viene immediatamente portato in caserma. Ovviamente qui il marito di Brooke tenta in tutti i modi di far valere la sua innocenza. Di fronte alla polizia Ridge si dichiara innocente, ma ammette di aver sempre odiato Bill. Il padre di Steffy è sicuro del fatto che lo Spencer non sia una persona molto amata a Los Angeles, pertanto chiunque potrebbe aver tentato di ucciderlo. Ma il tenente Baker gli fa presente che tutti gli indizi sembrano proprio portare alla sua colpevolezza. Nel frattempo, in ospedale Liam e Brooke tentano di far ragionare Bill. Infatti, entrambi non credono affatto che Ridge possa averlo sparato. Il giovane Spencer chiede al padre come può essere sicuro che sia stato il Forrester. Sappiamo bene che Bill è stato colpito alle spalle, dunque non potrebbe aver visto il suo aggressore.

Ridge viene arrestato: Brooke non crede alla confessione di Bill

Bill non sa davvero chi l’ha sparato, ma appare convinto del fatto che sia stato proprio Ridge. Questa per lui è l’occasione giusta per liberarsi finalmente del suo grande nemico. Le anticipazioni rivelano che il Forrester viene arrestato, ma nessuno sembra credere che sia stato davvero lui a sparare Bill. Brooke parla subito con l’ex marito in ospedale. Quest’ultimo, anche di fronte alla Logan, rivela di essere sicuro di ciò che ha confessato al detective Sanchez. Tutti sono preoccupati per quanto sta accadendo a Ridge, il quale continua ad affermare di essere innocente.

Bill soddisfatto dell’arresto di Ridge, Brooke e Liam preoccupati

In realtà, dalle anticipazioni sappiamo che non è stato Ridge a sparare Bill. A quanto pare, Liam e Brooke hanno ragione a non credere alla confessione dello Spencer, che ormai è sicuro di essere riuscito finalmente a far fuori il suo grande nemico. Ma cosa accadrà ora al Forrester?