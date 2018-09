Anticipazioni Beautiful, tra Ridge e Quinn è finita: l’ultimo confronto

Beautiful anticipazioni: tra Ridge e Quinn è finita, ma arriva una promessa importante

Forse tra loro non è mai iniziata, ma Ridge e Quinn nelle prossime puntate di Beautiful mettono un punto definitivo alla loro storia. In particolare, vi anticipiamo che tra loro non c’è più quella scintilla di passione che era nata qualche tempo fa e che aveva fatto soffrire parecchio Eric. Entrambi sono riusciti a tornare a fianco del patriarca Forrester, dopo essere stati letteralmente allontanati dalla sua vita. Ridge e Quinn capiscono che quella scintilla si è spenta definitivamente e che, dunque, tra loro non ci sarà nulla più di un’amicizia. Nelle prossime puntate, i due si promettono che resteranno per sempre amici fedeli. Pertanto, potranno contare sull’appoggio l’uno dell’altro in futuro. Ora Ridge è impegnato, non solo con la nuova collezione della Forrester, ma anche nel riconquistare il cuore di Brooke. Quest’ultima si è definitivamente allontanata da Bill, il quale nelle ultime settimane si è avvicinato a Steffy. Dunque, nella soap americana stanno un po’ cambiando le carte in tavola tra le varie coppie. Dunque, chi sperava che tra Ridge e Quinn potesse nascere un folle amore, può mettersi l’anima in pace, perché per ora i due hanno scelto di restare fedeli amici.

Ridge e Quinn amici fedeli: il Forrester cerca di riconquistare Brooke, la madre di Wyatt felice con Eric

Mentre Quinn vive la sua serenità a fianco al suo Eric, Ridge è ancora disposto a tutto pur di riconquistare il cuore di Brooke. Nelle ultime settimane sono un po’ cambiate le carte in tavola. La Fuller sembrava completamente presa dal figlio di suo marito, mentre Brooke era ormai sposata con Bill. Ora sembra essere tornato tutto alla serenità per Ridge e Quinn, ma sappiamo bene che in questa soap non bisogna mai stare tranquilli. In amore, può succedere di tutto. Questo discorso vale soprattutto per Liam e Steffy. I due stanno per affrontare una profonda crisi, che porta inevitabilmente il giovane Spencer a prendere delle decisioni importanti.

Cambiano le coppie di Beautiful: nuovi triangoli amorosi

Dopo il triangolo amoroso Ridge, Quinn ed Eric, ecco che è spuntato un altro: Liam, Steffy e Bill. La giovane Forrester si è lasciata consolare dal capo della Spencer Pubblications, dopo aver saputo del bacio del marito con Sally Spectra. Vi anticipiamo che quanto accaduto, cambia drasticamente la vita di Liam.