Anticipazioni Beautiful puntate americane: Thomas ferisce Steffy

Beautiful puntate americane: Steffy viene a conoscenza della proposta indecente di Thomas

Nel corso delle prossime puntate di Beautiful, in onda in America, vedremo Steffy scoprire qualcosa di sconvolgente su Thomas. Quest’ultimo, creduto m0rto da Hope e Brooke, riapparirà vivo e vegeto. Come vi abbiamo già anticipato, durante un violento scontro con la Logan, i telespettatori americani hanno visto Thomas cadere da una ringhiera per poi finire in una vasca piena di acido. Sembra proprio che non ci sia dell’acido, ma semplicemente acqua, visto che il giovane Forrester tornerà senza alcun tipo di problema. Dalle anticipazioni americane sappiamo, però, che Steffy verrà a conoscenza della proposta indecente che il fratello ha fatto, qualche giorno prima, a Hope. Scendendo nel dettaglio, prima dell’acceso scontro sulla terrazza della Forrester Creations, la Logan chiede a Thomas di permetterle di essere legalmente la mamma di Douglas. Per ottenere ciò, il figlio di Ridge deve firmare i documenti sulla custodia. Di fronte a questa richiesta, il Forrester fa una proposta davvero indecente a Hope: lui firmerà, ma in cambio vuole una notte di passione con lei.

Anticipazioni America Beautiful: Steffy ferita dal comportamento di Thomas

Steffy verrà a conoscenza della proposta indecente fatta da Thomas a Hope. La giovane Forrester non resterà per nulla contenta. Proprio in questo periodo, la figlia di Taylor si sta convincendo del fatto che il fratello non sia più una minaccia. Pertanto, ora inizierà a chiedersi per qualche motivo Thomas continua ad avere questo atteggiamento così cattivo. Steffy, come anche Ridge, non è felice di vedere Hope diventare legalmente la madre di Douglas, ma non può comunque accettare il comportamento del fratello. Ciò che sta facendo Thomas sta sicuramente superando il limite e, per tale motivo, Steffy soffrirà parecchio.

Thomas continua a essere ‘cattivo’: Steffy profondamente addolorata

Thomas ferirà Steffy con questo suo atteggiamento così negativo. Nel corso delle puntate in onda in Italia, stiamo vedendo la giovane lottare per riscattare sua madre Taylor. Ora si ritroverà anche a combattere per aiutare Thomas. Non approverà il suo comportamento, ma potrebbe decidere di aiutarlo. Ricordiamo, però, che Steffy potrebbe presto scagliarsi contro Hope. La giovane Forrester non sa ancora che la Logan ha tentato di uccidere suo fratello.