Anticipazioni Beautiful puntate americane: Ridge lascia Brooke

Beautiful anticipazioni puntate americane: Ridge e Brooke si lasciano

Ci risiamo: Brooke e Ridge sono di nuovo ai ferri corti. Dopo un lungo periodo di pace e armonia, la coppia è sul punto di scoppiare. Nelle ultime puntate americane di Beautiful entrambi hanno scoperto i sotterfugi dell’altro e la fine del divorzio è dietro l’angolo. Ma facciamo un passo indietro e vediamo cosa sta succedendo in America nella soap opera. I problemi di Ridge e Brooke sono cominciati quando Katie ha chiesto la custodia esclusiva di Will, il figlio avuto da Bill Spencer. Brooke si è schierata dalla parte dell’ex marito e cognato, mentre Ridge ha appoggiato la causa di Katie e Thorne, che si sono sposati di recente. Durante la disputa in tribunale, Ridge ha ricattato il giudice, un vecchio amico di collage che gli doveva un favore. Un piccolo dettaglio che lo stilista non ha mai confessato a Brooke. Che, dal canto suo, non si è di certo comportata limpidamente.

Bill e Brooke si baciano: Steffy scopre tutto a Beautiful

Brooke ha fatto il possibile per aiutare Bill a non perdere il figlio più piccolo. Un gesto che Spencer ha molto apprezzato e durante gli incontri segreti con la Logan ha cominciato a baciarla. Baci che Brooke ha ricambiato per poi pentirsi, ribadendo a Bill il suo amore per Ridge. L’ultimo bacio, avvenuto in un ufficio della Forrester Creations, è stato però visto da Steffy Forrester. Che, com’era immaginabile, ha spifferato tutto al padre. Ridge ovviamente non l’ha presa bene: Bill resta uno dei suoi più grandi rivali. Forrester ha così invitato Brooke – dopo un lungo confronto – a tornare tra le braccia di Bill.

Beautiful anticipazioni americane: Ridge dice addio a Brooke

È dunque di nuovo addio tra Brooke Logan e Ridge Forrester? A quanto pare sì… o forse no, perché sembra che la donna non voglia arrendersi e voglia fare il possibile per farsi perdonare dal marito. Ci riuscirà?