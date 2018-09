Anticipazioni Beautiful puntate americane: Ridge e Quinn alleati contro Bill

Beautiful anticipazioni puntate americane: Quinn e Ridge sempre in sintonia

Ritorno di fiamma tra Quinn e Ridge nelle puntate americane di Beautiful? Per niente! Però la designer di gioielli e lo stilista sono riusciti a diventare amici e a creare un bel rapporto di stima e affetto. Tanto che i due si trovano sulla stessa lunghezza d’onda e condividono gli stessi pareri. Come ad esempio la scelta di Ridge di promuovere la linea di intimo di Steffy a discapito della Hope for the future. Una decisione che ha fatto arrabbiare Brooke e Hope ma che ha invece trovato il pieno appoggio di Quinn. “Hai fatto bene a sostenere la collezione di Steffy, è per il bene dell’azienda”, ha detto la moglie di Eric in un momento di confronto con Ridge a casa Forrester. Ma Ridge e Quinn sono d’accordo pure sullo scontro che si sta consumando tra Bill e Katie.

Guerra tra Bill e Katie: Ridge e Brooke si schierano

Negli ultimi episodi americani di Beautiful, Katie Logan ha deciso insieme al nuovo fidanzato Thorne di togliere all’ex marito Bill la custodia del figlio Will. Il motivo? Katie trova inaffidabile l’uomo nonché un padre parecchio assente a causa del lavoro. Thorne si è proposto come sostituto di Bill e Katie ha così deciso di agire legalmente contro Bill. La causa di Katie è supportata da Quinn e Ridge, che trovano Bill inadeguato come genitore. Soprattutto dopo quanto accaduto con Steffy e Liam. Non è dello stesso avviso Brooke, che si è invece riavvicinata all’ex cognato.

Riavvicinamento tra Brooke e Bill Spencer

Complici i problemi di Brooke e Ridge per Hope e Steffy e quelli di Bill con Katie, i Brill si sono riavvicinati. I due hanno passato più di qualche ora insieme al Giardino e hanno ritrovato la sintonia di un tempo. Torneranno presto insieme?