Anticipazioni americane Beautiful: Brooke e Ridge litigano per colpa di Steffy

Beautiful anticipazioni puntate americane: scontro tra Hope e Steffy, Brooke e Ridge litigano di nuovo

Nuove incomprensioni tra Brooke e Ridge nelle ultime puntate americane di Beautiful. La coppia – felicemente sposata da qualche tempo – sta avendo più di qualche contrasto a causa delle figlie Hope e Steffy. Che sono tornate a farsi la guerra, almeno alla Forrester Creations. Perché nella vita privata Hope ha sposato Liam Spencer – dal quale aspetta un figlio – con tanto di benedizione da parte di Steffy (che dall’ex marito ha avuto la piccola Kelly). La figlia di Brooke e quella di Taylor si danno battaglia in ufficio per le rispettive linee di moda. Steffy vuole rilanciare la collezione di lingerie, mentre Hope è rientrata da Milano per dare nuova linfa vitale alla Hope for the future. La decisione finale spetta a Ridge, amministratore delegato dell Forrester Creations, e la scelta dell’uomo non piace a Brooke.

Ridge sceglie la linea di Steffy: Brooke va su tutte le furie

Dopo un’attenta analisi, Ridge Forrester sceglie di supportare la linea di lingerie di Steffy, a suo dire più redditizia per l’azienda della Hope for the Future. Un gesto che manda su tutte le furie Brooke, che ritiene che il marito stia facendo tutto questo solo perché Steffy è sua figlia al contrario di Hope. Ridge ci tiene a sottolineare che vuole solo il meglio per la Forrester Creations ma Brooke non è dello stesso avviso, tanto che ha un duro scontro con Steffy. Subito dopo Brooke vede Bill al Giardino e Spencer non può fare a meno di notare quanto Ridge abbia deluso di nuovo la donna.

Brooke e Bill si sono riavvicinati a causa di Katie e Thorne

Nell’ultimo periodo Brooke e Bill si sono riavvicinati dopo aver divorziato tempo addietro. La Logan ha preso le difese dell’uomo nella guerra contro Katie e Thorne che, da poco fidanzati, vogliono togliere la custodia di Will all’uomo. Brooke, al contrario di Ridge, ha preso le parti di Bill e ribadito che è un suo diritto vedere il figlio quando vuole.