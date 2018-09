Anticipazioni Beautiful puntate americane: il patto segreto di Bill e Brooke

Beautiful anticipazioni americane: Bill e Brooke fanno un patto segreto

Stando alle ultime anticipazioni americane nella soap di Beautiful, Bill e Brooke si riavvicinano. La Logan torna insieme a Ridge. I due lavorano insieme alla Forrester Creations e si ritrovano a trascorrere del tempo insieme, tanto il padre di Steffy riesce a riconquistare il suo cuore. Ma ecco che tra i due si inserisce nuovamente Bill. Questa volta, però, lo Spencer torna nella vita di Brooke in quanto si trova in serie difficoltà. Come vi abbiamo anticipato in questi giorni, Thorne convince Katie del fatto che Bill non sia un bravo padre con Will. In quest’ultimo periodo lo Spencer non ha mostrato molto interesse per la vita del piccolo e la Logan decide così di prendere la situazione in mano. Thorne è convinto del fatto che insieme a Katie e Will possa formare una famiglia. La sorella di Brooke si lascia trasportare da questa idea e inizia a convincersi del fatto che deve dare una svolta definitiva alla vita di suo figlio.

Bill si affida a Brooke: lo Spencer non può perdere la custodia di Will

Katie parla con Carter e gli rivela di voler togliere l’affidamento a Bill di Will. In questo modo, solo lei potrà passare del tempo con il bambino. Lo Spencer ovviamente non può far accadere tutto ciò e così inizia a combattere. Dopo vari scontri con Thorne, il quale ha conquistato ormai il cuore di Katie, Bill non sa più cosa fare per convincere la sua ex moglie a tornare sui suoi passi. A questo punto, chiede aiuto proprio a Brooke. I due si incontrano e inaspettatamente la Logan confessa allo Spencer di non essere assolutamente d’accordo con le ultime decisioni di Katie, in quanto è giunto che Will abbia vicino a lui sia la madre che il padre. Così, Bill le chiede di parlare con sua sorella e di convincerla.

Brooke appoggia Bill e decide di aiutarlo a trovare una soluzione con Katie

Bill e Brooke stringono un vero e proprio patto segreto. Infatti, nessuno dovrà mai sapere di questa loro conversazione, in particolare Ridge e Katie. Quando torna alla Spencer Publications, il padre di Will pensa all’incronto avuto con Brooke e ai loro momenti trascorsi insieme. Bill non vuole assolutamente causare problemi alla Logan, ma probabilmente questo patto riuscirà a riavvicinarli nuovamente.