Anticipazioni Beautiful puntate americane: Hope delusa da Ridge

Beautiful anticipazioni puntate americane: Hope e Brooke deluse da Ridge

Hope Logan di nuovo delusa da Ridge Forrester. È successo nelle ultime puntate americane di Beautiful, dove lo stilista ha preferito ancora una volta la figlia Steffy Forrester. Da qualche tempo alla Forrester Creations è in atto una guerra tra Hope e Steffy per quale linea portare avanti, se la Hope for the future o la Intimate Lines. La scelta finale è toccata a Ridge, che ha ritenuto più redditizia per l’azienda la collezione di Steffy, che è tornata in commercio con i modelli disegnati da Sally Spectra, che ha cominciato a lavorare per i Forrester. La decisione finale di Ridge ha amareggiato Hope, che si è sentita snobbata dall’uomo che l’ha cresciuta.

Brooke e Ridge litigano per le figlie Steffy e Hope

Anche Brooke è rimasta sconvolta dal gesto compiuto dal marito, tanto da avere avuto un acceso confronto con Ridge e con Steffy. Quest’ultima ha avuto uno scontro pure con Hope che, a suo dire, continua a giudicarla per la sua vita. Dunque, la rivalità tra le sorellastre sta continuando sul lavoro. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Steffy ha ormai accettato il matrimonio tra Hope e Liam e l’imminente arrivo del secondo figlio di Spencer. Liam aspetta infatti un figlio da Hope ma è già padre di Kelly, avuta da Steffy.

Brooke si riavvicina a Bill dopo i litigi con Ridge

Nel frattempo a Beautiful Brooke ha un riavvicinamento con Bill Spencer, rimasto solo dopo l’addio di Steffy. Dollar Bill ha disapprovato il comportamento di Ridge e invitato l’ex moglie e cognata a riflettere sullo stilista.