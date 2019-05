Anticipazioni Beautiful: l’emozionante gesto di Bill per Liam

Beautiful anticipazioni: Bill fa un passo verso Liam dopo la lotta per Steffy

Nel corso delle prossime puntate italiane di Beautiful, vedremo Bill fare un gesto nei confronti di Liam. Il capo della Spencer Publications decide di lasciare finalmente stare tutte le lotte con il figlio e di chiedere perdono. Un passo molto importante quello di Bill, visto che da sempre è difficile vederlo chiedere scusa a qualcuno. Questa volta, il padre di Wyatt è disposto a tutto pur di riconquistare la fiducia di Liam. Il tutto accade dopo quanto successo con Steffy. Quest’ultima, avendo assistito a un bacio tra Hope e Liam, decide di rifugiarsi tra le braccia di Bill, a cui chiede le sue azioni della Forrester Creations in cambio di un matrimonio. Felice di essere riuscito finalmente a ottenere il suo scopo, il capo della Spencer Publications è pronto a sposarsi. Ma ecco che Steffy sorprende nuovamente, scegliendo sé stessa. La giovane Forrester non è più disposta a diventare la moglie di Bill, ma preferisce continuare la sua vita da sola, dimostrando a Kelly di essere una donna forte e coraggiosa anche senza un uomo.

Bill chiede inaspettatamente perdono a Liam: Steffy rinuncia all’amore

Steffy sceglie sé stessa e fa sapere a Liam di aver fatto nuovamente un passo indietro. Ma non solo, la giovane Forrester spinge il padre di sua figlia a ritornare insieme a Hope. A questo punto, il giovane Spencer decide di ricominciare una nuova vita a fianco della Logan, incinta del suo secondo figlio. Dopo ciò, si reca a casa di Bill. Un evento inaspettato anche per quest’ultimo, che sorpreso invita Liam a entrare. Qui avviene un confronto tra i due, durante il quale il capo della Spencer Publications ammette di aver compreso i suoi errori. Per lui la famiglia ha sempre avuto un posto centrale nella sua vita e, per qualche tempo, si è ritrovato a vivere una situazione sconvolgente.

Bill chiede perdono a Liam: lo Spencer vuole recuperare il rapporto con il figlio

Bill chiede ufficialmente scusa a Liam. Inaspettatamente, l’uomo cerca il perdono del figlio, convinto di aver sbagliato molto con lui. Ora ha solo intenzione di rimediare e di recuperare al più presto il loro rapporto. Ovviamente Liam appare confuso, ma non nega di non voler riavere il padre al suo fianco. Ma non solo, Liam gli ricorda quanto sia stato assente con Will in quest’ultimo periodo. Bill, su questo punto, ammette di avere altre colpe.