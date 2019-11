Anticipazioni Beautiful, ecco le vere intenzioni di Reese: il folle piano

Beautiful anticipazioni: Zoe non ha torto ad avere dei sospetti su suo padre, il dottor Reese

Zoe fa bene a essere preoccupata per la presenza di suo padre, il dottor Reese? Ebbene le anticipazioni di Beautiful vedono il medico come il principale responsabile della tragedia di Hope e Liam. Il reale motivo per cui l’uomo è a Los Angeles riguarda un grosso debito che ha da saldare. Nel corso delle prossime puntate italiane, Zoe pensa sempre di più a questo possibile problema e non ha tutti i torti. Infatti, il nuovo corteggiatore di Taylor ha bisogno di trovare il denaro per poter pagare il suo debito. Per far ciò, mette in atto un folle piano: rapisce la figlia di Hope e Liam e la dà in adozione a Steffy. Il tutto accade a Catalina Island, luogo in cui si trova la giovane Logan per trascorrere una romantica vacanza con suo marito prima della nascita della loro bambina. Vi abbiamo già anticipato che la ragazza parte sola con l’elicottero, in quanto Liam si reca di corso da Steffy poiché la piccola Kelly sta male.

Anticipazioni Beautiful: Hope scopre che sua figlia è morta durante il parto

Mentre Hope attende l’arrivo di Liam a Catalina Island ha delle contrazioni improvvise in albergo. La giovane contatta subito il marito, che fa di tutto per raggiungerla in tempo. La Logan va così in ospedale dove ad attenderla c’è proprio il dottor Reese. Proprio lui si occupa del difficile parto di Hope, la quale sviene prima ancora di vedere sua figlia nascere. La Logan perde i sensi e al suo risveglio il padre di Zoe la informa che la bambina non ce l’ha fatta. Una grande tragedia per Hope, che viene consolata da Brooke, Liam e anche Steffy.

Hope disperata: Steffy adotta una bambina non sapendo che si tratta proprio di Beth

Nessuno riesce a far ritrovare il sorriso a Hope, che ritrova serenità trascorrendo del tempo con Douglas, il figlio di Thomas. Ma, nel frattempo, accede un colpo di scena davvero importante! Il dottor Reese rivela a Steffy di conoscere una donna che ha intenzione di dare in adozione sua figlia, appena nata. La giovane Forrester accetta e adotta la neonata, non sapendo che si tratta proprio della piccola Beth, la bambina che Hope crede sia morta!