Anticipazioni Beautiful: Hope entra in travaglio, ma è ancora troppo presto

Beautiful anticipazioni: Hope sola a Catalina Island entra in travaglio in hotel

Le anticipazioni di Beautiful annunciano che Hope si ritrova sola a Catalina Island e proprio qui entra improvvisamente in travaglio. La giovane Logan, inutile dirlo, è proprio spaventata. Non si aspettava che avrebbe partorito proprio in questo momento e, soprattutto, da sola. Il tutto accade quando Hope propone a Liam di fare una piccola luna di miele, per godersi un po’ di tempo insieme lontano da Los Angeles. La figlia di Brooke prenota l’elicottero e l’hotel, ma proprio quando si sta dirigendo all’aeroporto Liam riceve una telefonata importante da Steffy. Quest’ultima informa lo Spencer che la piccola Kelly sta male a causa della febbre alta. Naturalmente, Hope consiglia al marito di correre da sua figlia per capire cosa sta accadendo. A questo punto, Liam corre da Steffy e insieme si recano in ambulatorio con la bambina. Qui devono purtroppo attendere l’arrivo del medico, che ritarda. All’aeroporto Hope è costretta, intanto, a salire sull’elicottero e a raggiungere Catalina Island.

Anticipazioni Beautiful: Liam non fa in tempo a raggiunge Hope

Liam non fa in tempo a raggiungere Hope in aeroporto, in quanto resta accanto a Steffy e Kelly. Come già vi abbiamo anticipato in questo giorni, la Logan si reca da sola a Catalina Island. Qui la figlia di Brooke informa il marito di volerlo attendere in hotel. Lo Spencer, dopo aver saputo dal dottore che Kelly ha semplicemente un virus, corre in aeroporto. Qui non trova chiaramente Hope e attende il prossimo elicottero per poterla raggiungere. Ed ecco che mentre la Logan si trova la telefono con suo marito entra in travaglio e rompe le acque. Liam appare sempre più preoccupato e chiede alla moglie di chiamare immediatamente un medico. Ma Hope sa che è ancora troppo presto.

Hope preoccupata: entra in travaglio, ma sa che è ancora troppo presto

Hope viene trasportata in una clinica, dove ad assisterla c’è solo il dottor Reese, colui che si è avvicinato sentimentalmente a Taylor. La Logan teme che Liam non arrivi in tempo, mentre le contrazioni diventano sempre più intense. Lo Spencer, intanto, chiede a Bill di aiutarlo a raggiungere Catalina Island il più in fretta possibile. Vi segnaliamo che da qui la trama prende una svolta molto importante!